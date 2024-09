Sebastian Stan encarna a un joven Donald Trump en el primer tráiler de 'The Apprentice'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este año llegará a los cines la película biográfica sobre Donald Trump y este martes se lanzó el primer adelanto oficial del filme, titulado, El Aprendiz (The Apprentice), protagonizado por Sebastian Stan, conocido por su papel en Capitán América y el soldado del invierno.

La cinta, producida por Briarcliff Entertainment, se centrará en los primeros años de Trump como empresario, momento en que comenzó a construir su imperio inmobiliario en Nueva York. El proyecto está dirigido por Ali Abbasi, quien recientemente estuvo a cargo de los últimos dos episodios de The Last of Us de HBO.

Ambientada en la década de los setentas y ochentas, la película también contará con las actuaciones de Jeremy Strong (Succession) y Maria Bakalova (Guardians of the Galaxy Vol. 3).

¿Qué muestra el tráiler de El Aprendiz?

El tráiler de El Aprendiz (The Apprentice) presenta a un joven y ambicioso Donald Trump en busca de los consejos de Roy Cohn, un influyente abogado y político interpretado por Jeremy Strong. En las escenas, Cohn le ofrece varias indicaciones, como: "No admitas nada, niégalo todo" y "No importa lo que suceda, declara la victoria y nunca reconozcas la derrota".

Las imágenes del avance también muestran a Trump arreglándose su característico peinado, casándose con su primera esposa, Ivana Trump, cerrando acuerdos inmobiliarios y escuchando a una mujer decirle: "Tu cara parece una naranja".

Polémica por película biográfica de Donald Trump

La película El Aprendiz (The Apprentice) fue anunciada por primera vez en mayo de 2018, pero ha sido objeto de polémicas en su desarrollo. El guion fue escrito por Gabriel Sherman, autor de la biografía de Roger Ailes, The Loudest Voice in the Room.

Además, causó revuelo por algunas escenas impactantes, como cuando un joven Trump se somete a una liposucción, y otra en la que se le retrata agrediendo sexualmente a su exesposa Ivana. Esta última se refiere a las acusaciones de violación que Ivana hizo durante el proceso de divorcio en 1989.

Después de su debut en Cannes, transcurrieron varios meses antes de que la película encontrara un distribuidor y fijara una fecha de estreno en Estados Unidos. Según el New York Times, importantes distribuidoras como Netflix y Prime Video se mostraron reacias a adquirir el filme, temiendo que su contenido polémico pudiera incomodar a sus suscriptores.

En mayo, la campaña de Trump amenazó con demandar a los creadores de la película, argumentando que contenía "afirmaciones descaradamente falsas". Steven Cheung, portavoz de la campaña, declaró a Variety que la cinta es "pura ficción que sensacionaliza mentiras ya desacreditadas". A pesar de las amenazas, no se presentó ninguna demanda formal.

¿Cuándo se estrena El Aprendiz, la película biográfica de Donald Trump?

Tras su reciente estreno en el Festival de Cine de Cannes, El Aprendiz (The Apprentice), la película sobre la vida de Donald Trump, se estrenará el próximo 11 de octubre, 24 días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

¿Quién es Donald Trump?

Donald John Trump es un empresario, personalidad televisiva y político conservador, que se convirtió en el presidente de los Estados Unidos entre 2017 y 2021. Miembro del Partido Republicano, Trump es candidato para las próximas elecciones presidenciales y es dueño de una fortuna estimada en 4 mil millones de dólares, según Forbes.

