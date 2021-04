“El artista del año”: Gisela Valcárcel contó detalles sobre el estreno de su nuevo programa | Fuente: Instagram

Gisela Valcárcel contó con el programa “Encendidos” de RPP detalles sobre su retorno a la televisión con “El artista del año”. También habló del reto que representa producir un reality en tiempos de pandemia y opinió sobre el trabajo que su hija Ethel Pozo viene realizando en la televisión.

La presentadora de televisión señaló en entrevista con Mauricio Fernandini y Mabel Huertas que este año “El artista del año” promete un matiz distinto y viene acompañado de un jurado totalmente nuevo.

“Tenemos un jurado nuevo y quiero que lo vean. Es un matiz completo que el programa quiere ofrecer”, mencionó la Valcárcel mientras aprovechaba en descartar, entre bromas, algunos de los nombres que fueron voceados para integrar el equipo calificador de “El artista del año” como Sergio Dávila y Oscar D'León.

Gisela Valcárcel también comentó que este año su productor Armando Tafur no la estará acompañando en “El artista del año” porque desde el 2020 viene produciendo “América Hoy”, programa que conduce su hija Ethel Pozo junto a Janet Barboza y Melissa Paredes.

“Mi productor por muchos años ha sido Armando Tafur y durante la pandemia habíamos lanzado ‘América Hoy’ y le dije a Armando, prodúcelo tú, y lo hizo con tanto color que me quedé sin productor”, contó Válcarcel.

Protocolos de seguridad

Entre los principales detalles que adelantó Gisela Valcárcel fueron las estrictas medidas de seguridad para evitar contagios de COVID-19 dentro del set.

“No es el protocolo que tenemos en nuestra casas u oficina, es uno mayor porque estamos en un set”, dijo la conductora de “El artista del año”.

Valcárcel también mencionó que junto con los artistas que forman parte de esta nueva edición harán un compromiso público para evitar los contagios.

“Hablaré con los participantes y voy a apelar a la responsabilidad que tenemos. No se trata de jugar si salgo o no (a la calle), ellos estarán varias semanas dentro del programa, pero como no vamos a vivir las 24h horas tenemos que cuidanos”, mencionó la conductora.

Además, Valcárcel comentó que los participantes de “El artista del año” se tomarán pruebas semanales y que los protocolos en el set serán más estrictos que los que se mantienen en las oficinas.

“Las pruebas (de descarte) serán semanales. No podemos bajarnos la mascarilla ni para tomar agua. Y si (los participantes) están cansados durante los ensayos y necesitan agua, van a correr hacia fuera del estudio donde tendrán lugares especiales”, aclaró la conductora y productora de televisión.

Sobre Ethel Pozo

Gisela Valcárcel también aprovechó la oportunidad para hablar de su hija Ethel Pozo y su carrera en la televisión

“En las dos ocasiones que ella ha llegado a la televisión, ella (Ethel) ha pedido estar y ha pasado por un casting. Y cuando he empezado a ver más de cerca su trabajo, como madre tiemblo y no quiero que hayan pifias”, confesó Valcárcel. “Yo ya no hablo su trabajo que por cierto, me divierte mucho, y veo que ella, como todos tendrá la oportunidad de cuajarse en su propia carrera”, finalizó.

