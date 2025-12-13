"Recordaremos siempre a nuestro carbonerito": El Gran Combo de Puerto Rico lamenta la muerte de 'Papo' Rosario

El Gran Combo de Puerto Rico expresó su pesar por el fallecimiento de su exintegrante y reconocido cantante Luis Antonio 'Papo' Rosario Concepción, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. En su comunicado, la agrupación envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

"Nuestro compañero 'Papo' Rosario pasó a morar con el Señor, y El Gran Combo de Puerto Rico quiere dar las condolencias a la familia Rosario Concepción, pidiéndole a Dios que les dé mucha fortaleza para que puedan sobrellevar este momento de gran dolor. Lo recordaremos siempre, a nuestro carbonerito. Que descanse en paz, 'Papo' Rosario", señaló la orquesta.

Papo' Rosario popularizó temas como 'Carbonerito', 'Jala jala', 'No me olvides', 'Todo bien', 'Regresa ya', 'Le dicen papá' y 'Estás liquidao'.Fuente: Instagram: Papo Rosario

¿De qué falleció 'Papo' Rosario?

'Papo' Rosario falleció este viernes a los 78 años debido a complicaciones de salud. Durante 38 años fue una de las voces principales de El Gran Combo de Puerto Rico, etapa que lo convirtió en una figura reconocida de la salsa. Su muerte ocurrió seis días después del fallecimiento de Rafael Ithier, fundador de la orquesta.

La noticia también fue confirmada mediante un comunicado publicado en la cuenta de Facebook del propio artista, en el que se indicó que partió para "continuar su baile en el cielo". En el mismo mensaje, la familia precisó que el cantante se fue "rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón".

Asimismo, agradecieron las muestras de apoyo recibidas tras su deceso: "Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia".

¿Quién fue 'Papo' Rosario?

Nacido el 4 de abril de 1947, 'Papo' Rosario inició su carrera musical siendo adolescente, cuando aún cursaba estudios en la escuela superior Central High de Santurce, en San Juan, integrando la orquesta El Conjunto Alegre. Posteriormente, formó parte de agrupaciones como la orquesta de Willie Rosario, Tempo 74 y Continental Sextet.

El 26 de enero de 1980 se incorporó a El Gran Combo de Puerto Rico, en sustitución del coreógrafo Mike Ramos. Dentro de la agrupación, conformó junto a Charlie Aponte y Jerry Rivas uno de los tríos vocales más reconocidos del género. En la actualidad, Rivas es el único de los tres que permanece en la orquesta.

Con El Gran Combo de Puerto Rico, Rosario logró el reconocimiento internacional luego de popularizar temas como Carbonerito, Jala jala, No me olvides, Todo bien, Regresa ya, Le dicen papá y Estás liquidao.

¿Por qué 'Papo' Rosario dejó El Gran Combo de Puerto Rico?

'Papo' Rosario se retiró de los escenarios con El Gran Combo de Puerto Rico en 2017 debido a un antiguo padecimiento en la espalda que requirió una intervención quirúrgica. Posteriormente, se informó que enfrentaba un diagnóstico de cáncer. Su salida oficial de la agrupación se produjo en 2019.

Tras conocerse su fallecimiento, diversas figuras del ámbito artístico expresaron mensajes de condolencia. Entre ellos, Charlie Aponte:

"Hoy nos levantamos con la triste noticia de que nuestro amigo, hermano y compañero de tarima de tantos años se nos fue a descansar. Papo, gracias por tu aportación al mundo musical y por tu amistad; son muchas las vivencias que tendré grabadas en mi mente… siempre te recordaré alegre y como el buen padre que fuiste".