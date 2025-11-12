Willie González dedica emotivo mensaje a Eddie Santiago por su regreso a los escenarios: “Te deseo mucho éxito”

El salsero Willie González dedicó un emotivo mensaje a su colega Eddie Santiago, quien, a sus 70 años, regresará a los escenarios tras más de cuatro años de ausencia por motivos de salud.

“Después de más de 4 años y sus 70 años, Eddie Santiago vuelve a los escenarios después de una larga recuperación de salud. Les damos la bienvenida y le deseamos mucho éxito y sobre todo mucha salud. Bienvenido”, expresó González a través de sus redes sociales.

Eddie Santiago, reconocido por clásicos como Lluvia y Qué locura enamorarme de ti, reapareció recientemente en el podcast de Alex Sensation, donde anunció su nuevo sencillo Sigue Así, marcando su regreso oficial a la música.

“Es el primer medio después del silencio musical que hice por cinco años y sacamos un nuevo trabajo”, comentó el intérprete.

¿Cuándo regresa Eddie Santiago a los escenarios?

El cantante puertorriqueño será parte del tour Salsa pa’l Mundo, compartiendo escenario con El Gran Combo de Puerto Rico y Grupo Niche.

Las primeras presentaciones están programadas para el 5 y 7 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center de Miami, Florida, en lo que promete ser una celebración imperdible para los amantes de la salsa.

Los inicios de Eddie Santiago y Willie González

A inicios de los 80 hubo fue el boom de la salsa sansual y entre los grupos que sonaron en la escena fue el Conjunto Chaney, que fue fundada a fines de los 70 donde su primera producción fueron baladas en salsa publicada en 1984. La primera canción que eligieron para el disco fue Desesperado, de José José.

Si bien el lado musical estaba terminado, solo faltaba la voz, pero ocurrió una tragedia: el vocalista principal de Chaney, Julio Figueroa, fue asesinado días antes de granar el tema. Tras este suceso, el fundador del grupo Nicolás Vivas buscó una nueva voz y por recomendación de su pianista Marcos Adorno, llegaron a Eduardo Santiago Rodríguez.

Con un paso fugaz por la orquesta Conjunto Saragüey de Willie González y haciendo coros en La Selecta de Raphy Leavitt, la primera propuesta formal que recibió Eddie fue ser vocalista de Conjunto Chaney. Eddie Santiago interpretó Desesperado y otras seis canciones que formaron parte del disco Chaney; excepto la última que fue Paso la vida pensando, balada que diera a conocer José Feliciano en 1983, su versión en salsa la grabó Willie González y con este tema se completó la discografía.

De acuerdo con Vivas, ambos eran grandes amigos en ese entonces.

¿Por qué pelearon Eddie Santiago y Willie González?

Willie se hizo conocido por tocar el trombón en la orquesta de Chamaco Rivera y tiempo después decidió fundar Conjunto Saragüey que tenía a Eddie Santiago como cantante. Entonces, cuando Eddie para como vocalista a Chaney, Willie dejó de lado su orquesta para ser corista en Chaney.

En el grupo de Vivas ambos ganaron exposición y experiencia, pero su permanencia no duró mucho tiempo. Un desacuerdo en sus honorarios obligó a Eddie abandonar la orquesta y probar suerte como solista. Grabó Tú me quemas y el éxito fue arrollador. En 1986, lanzó al mercado su primer LP Atribuido y Diferente.

Cuando le preguntaron a Eddie Santiago sobre sus inicios, siempre nombró al Conjunto Chaney; por lo que estas declaraciones disgustaron a Willie González quien se sintió desairado porque consideraba ser su descubridor cuando estuvo en Saragüey. Además, González mencionó que el primer disco solista de Eddie era un trabajo en conjunto, pero Willie quedó fuera del proyecto. Por ese motivo, también decidió volverse solista. Con su disco El Original y Único, entro en competencia con su excompañero.

En 2003, Willie lanzó Reencuentros donde el tema Solamente ella, Eddie Santiago fue uno de los invitados para cantar.

