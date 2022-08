El rapero Drake da positivo a COVID-19 y cancela sus conciertos. | Fuente: Instagram

El rapero Drake compartió un comunicado en sus redes sociales confirmando que dio positivo a COVID-19 por lo que cancelará sus conciertos de esta semana. Su show ‘Young Money Reunion’ era uno de los más esperados por sus fanáticos, sin embargo, lo pospondrá hasta nuevo aviso.

En el mensaje, el artista de 35 años aseguró que se cuidará al máximo para no contagiar a sus seres queridos ni amigos cercanos, pero se mostró triste de que, solo después de haber estaro en el evento October World Weekend llevado a cabo en Toronto, haya contraído el virus.

“Estoy realmente devastado por decir que di positivo a COVID y mi show Young Money Reunion programado para esta noche está siendo reprogramado lo MÁS PRONTO posible. Mantendré a todos actualizados y compartir la nueva fecha una vez que la tengamos cerrada”, se lee en la primera parte del comunicado de Drake.

El rapero sintió que defraudó a sus fanáticos por los que le pidió una disculpa y un buen concierto próximamente: “Hasta entonces, espero que todo el mundo se mantenga a salvo y saludable, los amo y siento mucho haberlos defraudado durante el fin de semana juntos y en el momento en que yo de negativa en la prueba les daré todo lo que tengo en el escenario (excepto el COVID)”, finalizó.

Mensaje de Drake comunicando su resultado positivo a COVID-19 y la cancelación de sus conciertos. | Fuente: Instagram

Drake, el artista con más reproducciones en Spotify

La publicación de su álbum "Certified Lover Boy" se produjo solo unos días después de la de "Donda", de Kanye West, lo que avivó la supuesta rivalidad entre estos dos gigantes del hip hop por el podio mundial.

Aunque a partir de 2001 su andadura artística obtuvo cierta notoriedad en primer lugar por su faceta efímera de actor, como parte del elenco de la serie "Degrassi: The Next Generation", es la música la que más éxitos le ha proporcionado a Drake.

Con su primer álbum, "Thank Me Later" (2010), ya logró debutar en el número 1 de la lista oficial estadounidense y, a la fecha, se estima que ha conseguido despachar unos 170 millones de copias de sus álbumes, además de hacerse con cuatro premios Grammy y dos Brit Awards, entre otros muchos galardones.

Por si fuera poco, Drake acabó la década pasada como el artista con mayor número de reproducciones acumuladas de sus temas en la plataforma de Spotify, gigante mundial del audio en "streaming", por delante de Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande y Eminem.

