Verónica Montes, actriz de "El señor de los cielos", revela que tiene un tumor cerebral. | Fuente: Telemundo

En febrero de este año, la actriz peruana Verónica Montes reveló que padece un trastorno hormonal que la llevó a tener varios cambios físicos. Al parecer todo estaba controlado, pero después de varios exámenes médicos, se le detectó un tumor cerebral.

La recordada ‘Condesa’ en “El Señor de los Cielos” contó a la revista TVNotas de México que este mal es benigno y está todo controlado.

“Descubrieron que tengo un tumorcito en la parte central de la frente que se llama microadenoma y sale cuando tienes la prolactina alta. Me lo detectaron cuando la prolactina (una hormona) empezó a bajar a su nivel normal, pero semanas después me hicieron otra vez el estudio y empezó a subir”, comentó Verónica Montes.

Verónica Montes da detalles de su salud

La actriz peruana que radica en México confesó que se asustó cuando le dieron los resultados del examen ya que temía que la operación para quitarle el tumor sería de alto riesgo:

“La verdad, lo primero que vino a mi mente fue que estaría en una plancha para que me operaran, me asusté porque hasta pensaba que me iban abrir el cerebro (…), no es cáncer ni se puede convertir en algo así. Me dice el doctor que sólo hay que estarlo checando para controlarlo y sobre todo para evitar que crezca y vengan complicaciones, pues sería más peligroso quitármelo (...), si me lo quitan, me podría dar diabetes o cualquier otra cosa”, agregó.

No obstante, Verónica Montes aseguró que el tumor está siendo controlado y, a consecuencia de este tumor, hay días en los que amanece hinchada, pero se mostró aliviada de que los médicos le han brindado soluciones.

“Ya tengo más fuerza, porque esta enfermedad hacía que me cansara mucho. También, me siento tranquila porque ya sé qué le pasa a mi cuerpo”, afirmó.

