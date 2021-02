“El señor de los cielos”: La actriz peruana Verónica Montes muestra su radical cambio físico por trastorno hormonal. | Fuente: Telemundo

Verónica Montes, actriz peruana radicada en México y que participó en una de las series aztecas más importantes, “El señor de los cielos”, reveló a sus seguidores que padece de prolactina alta.

Por medio de sus redes sociales, la artista que le dio vida a Belén Guerrero de Aguilera, mejor conocida como ‘La Condesa’, mostró su radical cambio físico a raíz de esta hormona que se desarrollaba a gran velocidad en su cuerpo:

“Mi gente bella les quería compartir estas fotitos y contarles por lo que ando pasando. Tengo la prolactina alta, es una hormona que estimula la mamá para producir leche, como se ve en mujeres embarazadas y mujeres que están amamantando”, detalló en la publicación la actriz.

Esta secreción hace que Verónica Montes retenga demasiado líquido por lo que su rostro se ve hinchado y luce cansada. Además, aseguró que no le gusta estar así ya que “vive de su imagen”:

"Se siente horrible estar así, porque yo soy de las personas que se levantan muy muy temprano para entrenar y aprovechar el día al máximo, y últimamente no he podido. También saben que yo vivo de mi imagen y la verdad no ha sido nada agradable estar así de inflamada la cara y todo el cuerpo”, agregó.

Por otro lado, la actriz peruana de "El señor de los cielos" señaló que está tratándose con doctores para recuperar su figura y su rostro vuelva a lucir como antes:

“Gracias a Dios ya ando en tratamiento para ya pronto volver a tener mi cara y mi cuerpo como siempre y volver a tener las fuerzas para aprovechar el día al máximo. Gracias por todos los mensajitos de apoyo que siempre recibo. Los amo”, indicó.

