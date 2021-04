La estrella de "WandaVision" pensó en cambiar su apellido para no ser vinculada a su hermanas, Mary-Kate y Ashley Olsen. | Fuente: AFP

Elizabeth Olsen es actualmente la actriz más exitosa de su familia, pero hubo un tiempo en que creía que el camino sería más difícil para ella ante la impresionante fama de sus hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen. Desde muy joven, pensó en cambiar su apellido a Chase para no ser relacionada con las gemelas en la industria del entretenimiento.

La protagonista de “WandaVision” se sinceró en una reciente conversación con la revista Glamour sobre la temprana exposición a Hollywood y las inseguridades que experimentó en su niñez. Como hermana menor de las gemelas Olsen, su vida siempre estuvo vinculada a la actuación.

“Tenía 10 años y tenía curiosidad por hacer una audición, y me di cuenta de que no era para mí, porque echaba de menos mi equipo deportivo, mi clase de baile y todas las actividades extracurriculares de la escuela”, cuenta Elizabeth Olsen sobre el interés inicial que tuvo por convertirse en actriz.

En ese entonces, Elizabeth Olsen no quería ser relacionada Mary-Kate y Ashley Olsen, quienes dieron vida a Michelle Tanner en la recordada sit comedy “Full House”. Aunque no sabía si necesariamente destacaría por ser familiar de ellas, temía que eso sucediera y su talento quedara opacado por el apellido.

“Durante ese tiempo también pensaba: ‘No quiero que me asocien con ellas’. Creo que entendí cómo era el nepotismo de forma inherente a los 10 años”, admitió la estrella de Marvel. “No sé si sabía la palabra, pero era la sensación de no ganarme algo lo que me molestaba desde esa edad”.

¿Elizabeth Chase en vez de Elizabeth Olsen?

“Voy a ser Elizabeth Chase cuando me convierta en actriz”, pensó como resultado de sus “propias inseguridades” de presenciar el medio artístico a una corta edad. Finalmente, Elizabeth Olsen no optó por ese camino y destacó que sus hermanas mayores fueran una gran influencia para ella a nivel profesional.

Hace casi 10 años, Mary-Kate y Ashley Olsen se retiraron oficialmente de la actuación para incurrir en el mundo de la moda. Así es como la intérprete de Scarlet Witch ha tomado el lugar de la más famosa estrella de cine y televisión en la esfera familiar, incluso más ahora con el revuelo que generó “WandaVision”, serie que protagonizó para la plataforma Disney+.

