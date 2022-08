Ellen DeGeneres y Anne Heche fueron pareja en la década de los 90. | Fuente: AFP

La estrella de la televisión estadounidense, Ellen DeGeneres, lamentó la muerte de la actriz Anne Heche, quien fue su pareja sentimental en la década de los 90. A través de su cuenta de Twitter, la presentadora publicó un mensaje para expresar sus condolencias a la familia de la estrella de Hollywood.

"Este es un día triste. Mando a los hijos de Anne, a su familia y a sus amigos todo mi amor", expresó DeGeneres, que días atrás se había pronunciado brevemente tras el accidente vehicular que acabó con la vida de la actriz.

"No he hablado con Anne, no lo he hecho. No estamos en contacto, así que no sabría decirte", respondió entonces la presentadora al Daily Mail tras ser consultada por el estado de salud de su expareja.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022

¿Por qué se separaron?

Anne Heche y Ellen DeGeneres conformaron una de las primeras parejas de Hollywood en hacer pública su homosexualidad. Ambas mantuvieron una relación entre los años 1997 y 2000. En un reality televisivo de Estados Unidos, Heche dijo que su intención era casarse con ella en cuanto les fuera posible.

"Tuve una relación con Ellen DeGeneres durante tres años y medio y el estigma asociado a ese noviazgo fue tan malo que me despidieron de mi contrato multimillonario en el cine y no trabajé en una película de estudio durante 10 años", reveló Heche cuando participó en el concurso 'Bailando con las estrellas'.

Tras su separación, la actriz comenzó a salir con un corredor de bienes raíces, Coleman Laffoo; ambos tuvieron un hijo llamado Homer y se casaron en 2001, pero 8 años después el matrimonio llegó a su fin. Tras este divorcio, Anne tuvo una relación James Tupper, su compañero de reparto en la serie 'Men in trees'; fruto de ese romance nació su segundo hijo, Atlas.

La muerte de Anne Heche

Anne Heche murió este viernes a los 53 años, una semana después de sufrir un accidente de tránsito mientras conducía a gran velocidad por las calles de Los Ángeles. La muerte fue anunciada por su amiga Nancy Davis en una publicación de Instagram y posteriormente confirmada por su familia.

De acuerdo con la Policía, el automóvil iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra el inmueble, provocando graves quemaduras a Heche. Antes del incidente, varias cámaras de seguridad la grabaron conduciendo de manera temeraria por una zona residencial.

La Oficina de Información Pública de la Policía angelina confirmó este jueves a los medios de comunicación que los análisis de sangre revelan la presencia de drogas, aunque se necesitan "pruebas adicionales para descartar otras sustancias administradas en el hospital".

