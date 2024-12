La polémica está servida: Eloy Casagrande, de Slipknot, fue elegido el mejor baterista de metal del año

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Eloy Casagrande, el baterista brasileño y actual miembro de Slipknot, fue reconocido como el mejor baterista de metal del año, por los lectores de la revista Modern Drummer. Esta distinción es un testimonio de su habilidad técnica, su energía en el escenario y su impacto en la escena del metal.

Casagrande, quien también había ganado este título en 2021 mientras formaba parte de Sepultura, expresó su gratitud hacia los fans y destacó la importancia de la comunidad que lo apoya, mencionando que en el arte no existen categorías absolutas de "mejor o peor".

"Estoy encantado de haber sido nombrado el mejor baterista de metal de 2024 por la revista Modern Drummer. Gracias a todos los que votaron por mí. Quiero que sepas que no soy el mejor. No hay nada bueno ni malo en la música ni en las artes, pero tengo la suerte de tener gente que me apoya y le gusta lo que hago. Gracias Modern Drummer por tu servicio a la comunidad de tambores. Gracias Slipknot y gusanos (así se les conoce a los fans de la banda) por confiar en mí. Nos vemos en el camino", mencionó Eloy Casagrande en las redes sociales.

Desde su ingreso a Slipknot en 2024, Casagrande ha aportado una nueva dinámica al sonido de la banda, consolidándose como un referente de la percusión en el metal. Su estilo combina la intensidad del metal con influencias brasileñas, lo que lo hace único dentro del género. Además, ha logrado ganarse el respeto de los fanáticos gracias a su dedicación y creatividad.

Los lectores de la revista Modern Drummer nombraron a Eloy Casagrande como el baterista de metal número uno en la encuesta de lectores de 2024.Fuente: @eloycasagrande/@coelhoogabriel

¿Quién es Eloy Casagrande, el baterista brasileño de Slipknot?

Nacido en São Paulo, Brasil, en enero de 1991, Eloy Casagrande se enamoró de la batería a los siete años. Seis años después saltó a la fama internacional cuando ganó el Batuka International Drummer Fest en 2004. Después, ganó el Undiscovered Drummer Contest de la revista Modern Drummer, donde se convirtió en una promesa en este instrumento.

Fusionando el metal con la música de su país (samba, maracatu, y bossa nova) le permitió abrirse en la industria musical. A sus 20, formó parte de Sepultura, una de las bandas de metal más conocidas en Brasil, para reemplazar a Jean Dolabella. Con ellos grabó tres álbumes y fue parte de la gira que abarcó cinco continentes.

Su dedicación no solo como baterista, también como perfeccionista técnico le valió varios premios, como el Metal Drummer of the Year en los Drumeo Awards de 2022. Tras dejar Sepultura, Eloy Casagrande se unió a Slipknot. La decisión de renunciar a la banda brasileña generó polémica ya que justo se retiró cuando ensayaban para su 40° aniversario.

En abril de este año, Slipknot lo anunció oficialmente como su baterista luego de la repentina salida de Jay Weinberg a fines de 2023. Su ingreso llegó justo para celebrar los 25 años de Here Comes The Pain, el álbum debut.

Eloy Casagrande forma parte de Slipknot.Fuente: @slipknot

