Linkin Park regresa a Lima: ¿por qué el guitarrista Brad Delson no estará en la gira 'From Zero' el 2025?

Linkin Park anunció su regreso a Lima luego de ocho años. La icónica banda de rock estadounidense programó un concierto en nuestro país para el próximo 29 de octubre de 2025 como parte de su gira mundial From Zero World Tour, marcando así su esperada vuelta a los escenarios tras la trágica muerte del legendario vocalista Chester Bennington el 2017.

Precisamente, la agrupación dio a conocer hace unos días —por medio de sus redes sociales— una lista de 58 conciertos que dará el próximo año donde interpretará sus recordados temas, así como las canciones de su nuevo álbum From Zero estrenado el último 15 de noviembre.

Esta será la primera vez que Linkin Park vendrá al Perú y a otros países de Latinoamérica con sus nuevos integrantes: la vocalista Emily Armstrong, quien entra en reemplazo del fallecido Chester Bennington y el baterista Colin Brittain, quien se sumó a la banda en lugar de Rob Bourdon.

Asimismo, Linkin Park anunció que el guitarrista, y uno de los fundadores de la banda, Brad Delson, no participará en la gira From Zero 2025. Sin embargo, sí lo hará —y lo hace— en otros proyectos musicales de la banda permaneciendo en la misma como miembro original.

El guitarrista Brad Delson es uno de los miembros fundadores de Linkin Park. | Fuente: Instagram (linkinpark)

¿Por qué Brad Delson no estará con Linkin Park en la gira From Zero?

Fue el último 6 de setiembre que el propio Brad Delson emitió un comunicado en Instagram, compartido por Linkin Park, expresando su emoción y agradecimiento a los fans por permitir el regreso de la banda junto a sus nuevos compañeros Emily Armstrong y Colin Brittain, y los otros miembros originales: Mike Shinoda, Phoenix y Joe Hahn.

No obstante, el guitarrista sorprendió al anunciar que no estará en las presentaciones en vivo que hará Linkin Park. “Con los años, me he dado cuenta de que prospero más cuando trabajo activamente con mis compañeros de banda detrás de escena: en el estudio, colaborando en nuestra nueva música y ayudando a construir nuestro espectáculo en vivo”, expresó.

En ese sentido, Delson presentó a su reemplazo: Alex Feder, quien cuenta con una amplia trayectoria como guitarrista.

“Si bien no actuaré en la gira en este nuevo capítulo, estoy súper emocionado de presentar a Alex, mi apuesto ayudante en la carretera. Alex es un músico de clase mundial, un amigo amable y considerado, y somos realmente afortunados de que contribuya con su talento único a nuestro universo de Linkin Park”, señaló.

Linkin Park regresa a Lima para un próximo concierto el 29 de octubre de 2025. | Fuente: Instagram (linkinpark)

¿Qué dijo Mike Shinoda sobre la ausencia de Brad Delson?

Por otra parte, Mike Shinoda, cofundador, vocalista, rapero y multinstrumentista de Linkin Park, explicó con mayor detalle el motivo de la ausencia de Brad Delson en las giras que viene haciendo — y que hará— la banda en los distintos países del mundo con sus nuevos integrantes.

“Brad no disfruta del estilo de vida de giras y espectáculos en vivo”, manifestó el también cantante y productor discográfico de 47 años en una reciente entrevista con el programa radial Zach Sang Show.

Del mismo modo, Shinoda recordó a Rob Bourdon, exbaterista de Linkin Park quien le dio a conocer su deseo de distanciarse de la banda por motivos personales. “En el caso de Rob, él expresó su intención de tomar distancia, lo cual era evidente en su progresiva desconexión”, sostuvo.

Linkin Park presentó a sus nuevos integrantes: la vocalista Emily Armstrong y el baterista Colin Brittain. | Fuente: Instagram (linkinpark)

Linkin Park lanzó su nuevo álbum From Zero

El último 15 de noviembre, Linkin Park lanzó su nuevo álbum From Zero que marca el regreso de la banda estadounidense a la industria musical luego de la reedición del disco Hybrid Theory en 2020 y la producción de Papercuts en abril de este 2024.

“Gracias a los fans que creyeron en nosotros cuando no tenían motivos para hacerlo. Gracias a nuestros equipos y colegas, antiguos y nuevos, que ayudan a convertir nuestras buenas intenciones en grandes cosas. Y, sobre todo, gracias a mis compañeros de banda, pasados ​​y presentes. Los amo a todos. From Zero ya está disponible”, escribió Mike Shinoda en Instagram confirmando el lanzamiento del álbum.

¿Qué canciones conforman el disco From Zero de Linkin Park?

A continuación, presentamos la lista de canciones que integran el disco From Zero.

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

Cut The Bridge

Heavy Is The Crown

Over Each Other

Casualty

Overflow

Two Faced

Stained

IGYEIH

Good Things Go

