El famoso cantante norteamericano Elvis Presley, quien durante varias décadas fue considerado "El rey del rock and roll". | Fuente: EFE/Archivo

El icónico cantante y actor Elvis Presley, una de las estrellas más importantes de la música estadounidense del siglo XX, volverá a cobrar actualidad en el panorama musical, pero esta vez, a través de su nuevo canal en streaming.

La creación de este canal será posible gracias al acuerdo alcanzado por la compañía Cinedigm y los herederos de la estrella que se agrupan en la empresa Elvis Presley Enterprises, informó la primera en un comunicado.

El nuevo servicio transmitirá exclusivamente la programación de películas y televisión de "el rey del rock and roll" junto con otros documentales musicales y filmes de otros artistas.

The Elvis Presley Channel, nombre que se dará al canal, espera ser lanzado a principios de 2022, y podría estar disponible en Estados Unidos y Canadá para plataformas lineales y en televisores conectados a la red, además de otros dispositivos digitales, según Cinedigm.

Elvis “trasciende el tiempo”

“Hay pocas personas más icónicas que Elvis Presley, él trasciende el tiempo, el género y el medio”, indicó Erick Opeka, presidente de Cinedigm Digital Networks a través de un comunicado.

“La oportunidad de construir un canal de marca alrededor de Elvis abre posibilidades de transmisión a un grupo demográfico completamente nuevo en el segmento de más rápido crecimiento del negocio con publicidad. El canal permitirá que una audiencia completamente nueva experimente a Elvis, al mismo tiempo que brindará a sus fanáticos una mirada más profunda a su ídolo ".

Cinedigm prevé presentar una programación continua de Elvis Presley con especiales exclusivos y documentales que incluyen Singer Presents ... Elvis (el especial de regreso de las estrellas en del 68), Elvis Aloha de Hawaii Via Satellite y Elvis by the Presley, entre otros especiales.

El nuevo canal brindará a los espectadores una visión íntima del artista que definió una generación con películas exclusivas, especiales y documentales. También les dará a los fans la oportunidad de ver imágenes inéditas de los Archivos de Graceland, la residencia de la estrella fallecida en 1977. (EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.