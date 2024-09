Sabrina Carpenter anuncia un especial navideño "sinsentido" para Netflix

La cantante culmina un año lleno de logros, habiendo alcanzado el número 1 en Billboard con su sexto álbum de estudio y brillado en la más reciente entrega de los MTV Video Music Awards.

Esta Navidad promete ser inolvidable, al menos así lo asegura Sabrina Carpenter. La cantante estadounidense anunció el jueves en sus redes sociales que será la conductora de un especial navideño para Netflix, donde contará con invitados especiales y "duetos inesperados".

La publicación incluyó un clip que muestra nieve cayendo, mientras un par de botas con piel blanca aparece en la escena. Poco después, la cámara se eleva para revelar a la artista de Sharpest Tool luciendo un bodysuit rojo con lentejuelas. "¿Esperabas a alguien más?", pregunta a la cámara, mientras suena música navideña de fondo.

¿Cómo será el especial navideño de Sabrina Carpenter para Netflix?

"Esto realmente hará que suenen tus cascabeles", dice la publicación compartida por Carpenter y Netflix en Instagram. Continúa: "Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, su primer especial navideño, incluirá duetos inesperados y comediantes invitados que no querrás perderte". El estreno está programado para el 6 de diciembre.

La artista de 25 años interpretará canciones de su miniálbum navideño Fruitcake, lanzado en noviembre de 2023, junto con otras versiones navideñas populares, según adelantó la plataforma. Se espera que el especial esté repleto de comedia y música, reflejando el estilo de la cantante de Please Please Please.

El año de Sabrina Carpenter

“Las festividades siempre han sido muy especiales para mí”, compartió Sabrina Carpenter, una de las estrellas pop más destacadas del momento. "Estoy emocionada de aportar mi versión a un programa de variedades navideño clásico, inyectando mi amor por la música y la comedia para crear algo que sea exclusivamente mío", añadió en un comunicado.

La cantante cierra así un año lleno de éxitos. En agosto, lanzó Short n' Sweet, que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 200. En septiembre, recibió el premio a Canción del Año por Espresso en la última edición de los MTV VMAs. Además, anunció una colaboración especial para celebrar los 25 años del álbum debut de Christina Aguilera, que se lanzará en Spotify el 23 de septiembre.

