Emma-Louise Corrin es una persona británica dedicada a la actuación. | Fuente: Netflix

Emma Corrin, recordada por su participación en The Crown como la princesa Diana, invitó a las organizaciones de los premios cinematográficos que fusionen las categorías de mejor actriz y mejor actor en un solo género.

"No creo que las categorías sean lo suficientemente inclusivas en este momento", dijo la artista para la BBC. Asimismo, aseguró que eso podría darse en un futuro porque “los tiempos están cambiando”.

Ante este pedido de Emma Corrin, los responsables detrás de los Bafta y los Oscar indicaron que están en conversaciones sobre el tema. "Se trata de que todos puedan sentirse reconocidos y representados", agregó.

La joven de 26 años, que se declaró como persona no binaria, no puede justificar estar nominada en las categorías femeninas ya que no se identifica con ningún género: "Cuando se trata de categorías, ¿debemos especificar si estás nominado para un papel femenino o masculino? Puedes discutir los premios y la representación allí, pero realmente la conversación debe ser sobre tener más representación en el material en sí, en el contenido que estamos viendo para las personas no binarias, para las personas queer, para las personas trans, porque entonces yo creo que eso cambiará mucho”, comentó la artista.

Como se recuerda, Emma Corrin ganó un Globo de Oro el año pasado por su interpretación de Lady Di en The Crown.

El debate sobre las categorías libres de género está cobrando fuerza, con la industria de la música a la cabeza. Los Grammy se volvieron neutrales en cuanto al género en 2012, mientras que los Brit Awards fusionaron sus categorías de solistas masculinos y femeninos en una categoría de artista del año este año.

Emma Corrin agradeció a la princesa Diana tras ganar un Globo de Oro

La actriz británica Emma Corrin obtuvo el galardón a la mejor actriz de una serie dramática en los Globos de Oro 2021 por su papel en The Crown, la serie de Netflix en la que ella interpreta a la princesa Diana.

Su compañera de reparto, Olivia Colman, también estaba nominada. Pero fue Corrin, finalmente, quien logró imponerse frente al resto de competidoras. Desde su hogar, la intérprete de Lady Di agradeció al elenco y al equipo por creer en ella.

“Gracias a mi príncipe azul por estar conmigo, es una alegría”, dijo la actriz. Y, más adelante, expresó su agradecimiento hacia la memoria de la princesa Diana, de quien aseguró haber aprendido más de una lección

“Me has enseñado la compasión y la empatía más allá de cualquier medida que pueda imaginar, y en nombre de todos los que te recuerdan con tanto cariño y pasión en nuestros corazones, gracias”, sentenció Corrin en alusión al personaje que le tocó interpretar.

