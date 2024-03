Emma Stone revela que su vestido se rompió durante show de Ryan Gosling: "Las cosas suceden" [VIDEO]

Emma Stone fue protagonista de uno de los momentos más divertidos en la ceremonia de los Premios Oscar 2024 realizados el último domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La actriz de 35 años confesó que se le rompió la cremallera de su vestido verde menta hecho por Louis Vuitton al momento de recibir el Oscar a Mejor actriz por su actuación en Poor Things.

“Mi vestido está roto”, expresó Stone, quien recibió su segundo Oscar tras La La Land: ciudad de sueños, causando las carcajadas de los presentes en la premiación. Luego, explicó que se le rompió el vestido en el momento que el actor Ryan Gosling estaba interpretando su tema 'I’m Just Ken' haciendo que la actriz cante algunas líneas.

Posteriormente, tras recibir el Oscar, la artista estadounidense confesó a los reporteros en el backstage de la gala: “Sí, creo que lo rompí durante ‘I’m Just Ken’. Estaba tan asombrada por Ryan y lo que estaba haciendo, y ese número me dejó alucinada. Y yo estaba allí, y sólo iba a por ello, y, ya sabes, las cosas suceden”.

Horas antes, Emma Stone deslumbró en la alfombra roja de los Oscar 2024 al lucir su vestido Vuitton personalizado con un corpiño strapless y detalles en forma de concha. La actriz fue vestida por Petra Flannery, una reconocida estilista de moda de celebridades.

Emma Stone contó que se le rompió el vestido de Louis Vuitton al momento del show de Ryan Gosling.Fuente: EFE

Emma Stone se cambió de vestido después de los Oscar

Emma Stone pudo cambiarse de vestido luego de concluir la ceremonia de la edición 96 de los Oscar 2024. La actriz fue invitada a una fiesta organizada por Vanity Fair donde apareció con un vestido mucho más ligero que el anterior.

Antes de ir a la celebración, Emma Stone confesó a los reporteros que tuvieron que volverle a coser su vestido verde menta de Louis Vuitton el cuál usó con un collar de diamantes amarillo de 30 quilates de la colección de joyería de la misma línea. “Me volvieron a coser. Justo cuando regresé, me volvieron a coser, lo cual fue maravilloso”, precisó.

De izquierda a derecha: Robert Downey Jr., Da’Vine Joy Randolph, Emma Stone, y Cillian Murphy. | Fuente: EFE

Emma Stone ganó su segundo Oscar con ‘Poor Things’

Emma Stone se consagró como Mejor actriz llevándose el Oscar por su actuación con el personaje de Bella Baxter en Poor Things, del director Yorgos Lanthimos. Stone ganó su segundo premio en la categoría tras alzar el Oscar el 2017 con La La Land.

Este año, la también productora compitió con: Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Annette Bening (Nyad), Carey Mulligan (Maestro) y Sandra Hüller (Anatomy of a Fall).

