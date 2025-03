Ellen Pompeo, estrella de 'Grey’s Anatomy', revela incómoda escena íntima que la hizo llorar

La actriz estadounidense recuerda su paso por Grey’s Anatomy, revela una escena que la hizo llorar y explica por qué dejó la serie. Ahora, la actriz se prepara para su próximo proyecto, Good American Family.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aunque Ellen Pompeo forjó una gran amistad con su excompañero de Grey’s Anatomy, T.R. Knight, una de sus peores experiencias en el set fue la escena de amor que compartieron en la segunda temporada. "Los dos estábamos llorando... Eran lágrimas genuinas”, contó la actriz en el último episodio del pódcast Call Her Daddy.

► No te pierdas: Jonathan Majors: "Fui abusado sexualmente por hombres y mujeres durante mi infancia"

Aunque Pompeo tuvo apariciones esporádicas en series exitosas como La ley y el orden y Friends, además de roles en películas como Daredevil (2003) y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004), no fue hasta que interpretó a la doctora Meredith Grey en Grey’s Anatomy em 2005 que alcanzó el estatus de estrella.

“Fue tan incómoda y rara. Él no quería hacerlo, yo no quería hacerlo. Cuando la grabamos, salió muy mal (...) Nunca he visto esa escena. No sé cómo la filmaron, cómo la editaron, pero estuve llorando de verdad todo el tiempo”, recordó sobre la escena en la que Meredith y George O’Malley (Knight) llevan su relación más allá de la amistad.

¿Por qué dejó Grey’s Anatomy?

Durante el episodio, Pompeo también habló sobre su decisión de alejarse de la serie. Aunque sigue como productora y personaje recurrente, ahora está enfocada en su nuevo proyecto, Good American Family, que se estrena en Hulu este miércoles.

“No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que ya no podía seguir en Grey’s”, confesó. “Llegó un punto en el que me sentía como un animal en el zoológico. Creo mucho en el destino. Pensé: ‘Si hay algo más para mí, me encontrará’. Pero sabía que tenía que irme”.

Mark Duplass y Ellen Pompeo en una escena de la serie 'Good American Family' (2025).

La batalla por un sueldo justo

En la conversación, la actriz también habló sobre su matrimonio, su familia y su lucha por la igualdad salarial. En 2018, Pompeo se convirtió en la actriz mejor pagada de una serie dramática, ganando 20 millones de dólares por temporada. Sin embargo, antes de lograr ese reconocimiento, su coprotagonista Patrick Dempsey tenía un salario más alto que el suyo.

“Patrick había hecho 13 pilotos antes que yo”, contó. “Nada en contra de él, pero solo un hombre puede fracasar en 13 pilotos y que su tarifa siga subiendo, ¿verdad? Pero bueno, él era una estrella más grande que yo en ese momento. Así que sí, merecía ese dinero. No digo que no. Solo que, siendo yo la protagonista, también lo merecía. Y fue difícil conseguirlo”.

Pero cuando conoció el impacto que había tenido la serie en números, terminó por convencerse de continuar con su lucha. “Vi cuánto dinero generaba la serie para ABC/Disney. Vi la cifra exacta. Es mi cara, es mi voz. Durante 20 años he viajado por el mundo promocionando este show. Soy la princesa Disney de esa franquicia”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis