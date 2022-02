Lee Yoo-mi resaltó la importancia de la música de BTS en su vida. | Fuente: Composición

La serie basada en zombies 'Estamos muertos' ha sido una de las más vistas en Netflix y la actriz Lee Yoo-mi, quien se hizo famosa por aparecer en 'El juego del calamar', ganó más popularidad en esta producción ya que la artista surcoreana contó su cercanía con BTS.

En conversación con el medio Newsis, confesó que, antes de debutar como actriz, pasó por un periodo de inseguridad con respecto a su imagen, pero fue gracias al álbum ‘Lose yourself’ de la banda de K-pop decidió aceptarse como es.

“Si solo mi rostro siguiera siendo el mismo, pero solo mi nariz estuviera operada, no creo que hubiera tenido éxito. Ahora lo que más amo es mi rostro. Pienso que es encantador”, resaltó Lee Yoo Mi.

¿De qué trata 'Estamos muertos'?



Las series coreanas están dando la hora. A las ya populares 'Kingdom' y 'Mar de la tranquilidad', o a la consagrada 'El juego del calamar', se les unirá pronto 'Estamos muertos', que se estrenó el 28 de enero en Netflix.

Poco antes de fin de año, la cuenta de Netflix Latinoamérica subió a YouTube el avance de esta serie, donde se pueden ver zombis por doquier, mordiendo, corriendo y retorciéndose, como les gusta a los amantes del género.

La serie cuenta la historia de un grupo de jóvenes, a quienes el apocalipsis zombi coge en horas de clase. Una vez que el virus se expande por la escuela, deberán encontrar la forma de escapar y sobrevivir al inminente holocausto.

La historia se basa en el webtoon (cómic digital coreano) 'Now at Our School', publicado entre los años 2009 y 2011 por Joo Dong-Geun, quien también ha participado en la adaptación de esta serie que tendrá doce capítulos.

