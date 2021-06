Ester Expósito se manifestó sobre su pareja Alejandro Speitzer tras difundirse rumores de su ruptura. | Fuente: Instagram

¿Ester Expósito y Alejandro Speitzer dieron fin a su relación? Una especulación de la ruptura se difundió en las redes sociales y un medio de comunicación, a raíz de este último la actriz española decidió manifestarse desde su cuenta oficial en Instagram: asegura que es falso y demuestra su cariño por el mexicano.

“Me parece lamentable la información absolutamente FALSA y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro [Speitzer] y lo que ha sido mi relación con él”, inició la estrella de “Élite” en su mensaje publicado este miércoles 9 de junio desde las historias en su perfil.

En esa misma línea, Ester Expósito agregó que no se tomaría el tiempo a rechazar este tipo de rumores si no fuera por cómo afectan la vida de su novio. “Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Los que están o hemos estado cerca de él, lo sabemos”, describió a su pareja.

Ester Expósito rompe su silencio sobre los rumores del fin de su relación con Alejandro Speitzer. | Fuente: Instagram

Ester Expósito sobre Alejandro Speitzer: “Se merece lo mejor”

La célebre artista Ester Expósito deseó lo mejor a Alejandro Speitzer, de quien guardará un aprecio y admiración aun así terminen su noviazgo. “Solo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre independientemente de que sea mi pareja o no”, concluyó en su comunicado vía redes sociales.

En mayo del año pasado, los actores Ester Expósito, de 21 años, y Alejandro Speitzer, de 26 años, confirmaron su relación públicamente con una publicación en sus redes sociales, aunque la relación había comenzado poco antes cuando ellos disfrutaban de unas vacaciones por las playas de Tulum, en México.

Ambos se conocieron en el rodaje de la miniserie “Alguien tiene que morir”, a finales del 2019. Y desde entonces, se han convertido en una de las parejas más famosas del entretenimiento.

