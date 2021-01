Alejandro Speitzer admite estar orgulloso de su pareja, Ester Expósito. | Fuente: Instagram

Alejandro Speitzer está viviendo un momento muy especial al lado de Ester Expósito. Los dos están locamente enamorados y ya son varias ocasiones en las que se han dejado ver paseando y derrochando amor por las calles de Madrid. En esta ocasión, el actor de Netflix derrochó halagos hacia su pareja.

Al preguntarle por su relación con Ester Expósito se ha mostrado privado a la hora de hablar de sentimientos, pero enseguida se ha empezado a deshacer hablando de la actriz de "Élite": "Es una mujer maravillosa, cómo no voy a estar orgullo de ella, talentosa y exitosa... Es un gran ser humano".

Tal es la confianza que hay entre ellos, que el actor no duda en volver a trabajar con ella delante de la cámara como ya sucedió en "Alguien tiene que morir". "Sí, seguro, muchos, si me cruzo en el camino con ella como actriz también será maravilloso porque es una artista estupenda".

Alejandro Speitzer asegura que no hay planes de boda y confirma que son muy parecidos en cuanto a la mentalidad de no hacer planes de futuro. "No estamos acostumbrados a planear, en ese sentido nos entendemos muy bien y no planeamos, vivimos el momento".

UN AMOR QUE NACIÓ EN EL SET

La relación entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer surgió tiempo atrás durante las grabaciones en España de la serie "Alguien tiene que morir" (2020), dirigida por Manolo Caro.

Desde entonces los rumores de su relación se convirtieron en el foco de atención y sus publicaciones juntos han causado revuelo, como su viaje por Italia, sus vacaciones en España o la aparición de ambos en el más reciente Festival de Cine de Venecia.

Ester Expósito es una de las actrices más importantes del momento y su popularidad en redes sociales lo confirma al ser la actriz española con más seguidores en la actualidad.

Por su parte, Alejandro Speitzer se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues a pesar de haber comenzado su trayectoria artística cuando era un niño, sus últimas participaciones en series como "Oscuro deseo" (2020) y la entrega de Caro, lo han posicionado como uno de los actores promesa del país. (Con información de Europa Press y EFE)