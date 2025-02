Perú Comic Con anuncia que Joseph Quinn, estrella de 'Stranger Things' y 'Gladiador 2', no vendrá a Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joseph Quinn canceló su visita a Lima para el Perú Comic Con 2025. Fue la propia organización del evento la que informó, por medio de un comunicado este lunes, que la estrella británica de Gladiador 2 y A Quiet Place: Day One no vendrá a nuestro país “por razones personales”.

“Lamentamos informar que, por motivos personales, el actor Joseph Quin no podrá viajar a Perú para participar en la próxima edición de la Perú Comic Con. Entendemos la gran expectativa que generaba su presencia y compartimos su desilusión, pero queremos asegurarles que estamos trabajando para ofrecerles la mejor experiencia posible”, se lee en el pronunciamiento.

Del mismo modo, se dio a conocer que el evento de Perú Comic Con 2025 será reprogramado para una nueva fecha en junio “con el compromiso de contar con un actor de la misma talla” de Joseph Quinn para “mantener el nivel de calidad y emoción que los fans merecen”.

En ese sentido, se supo que todos los tickets adquiridos “serán válidos para la nueva fecha en junio, sin necesidad de realizar ningún cambio adicional”.

“Asimismo, las interacciones previamente adquiridas serán válidas con el artista que lo reemplazará. Para quienes deseen solicitar la devolución de sus entradas, estaremos anunciando las fechas y el proceso correspondiente la próxima semana”, expresa la Comic Con 2025.

Finalmente, la producción del evento señaló que buscará “compensar el malestar causado” preparando nuevas sorpresas para sus fans. “Agradecemos su comprensión y apoyo mientras trabajamos para que la Perú Comic Con sea un evento inolvidable. Pronto brindaremos más detalles sobre la nueva programación y lo invitados confirmados”, concluyó.

Lupita Nyong'o y Joseph Quinn protagonizaron la precuela de A Quiet Place. | Fuente: Paramount Pictures

¿Quiénes iban a ser los invitados de Perú Comic Con 2025?

Otra estrella invitada de Perú Comic Con 2025 era David Yost, recordado por su papel como Billy Cranston, el primer Blue Ranger de la exitosa franquicia Power Rangers.

Además, la organización también quiso satisfacer a los fanáticos del anime con la participación de los actores de voz René García, quien dio vida a Vegeta en Dragon Ball, y Gina Sánchez, quien prestó su voz a Asuka en Evangelion; mientras que el youtuber Dani Virgen, conocido como Somos Geeks, también iba a ser parte del evento.

Por otra parte, Jorge Culque, productor de Perú Comic Con 2025, declaró a RPP que el artista y escritor de cómics Dan Parent, conocido por su trabajo en Archie Comics, iba a estar presente. Parent ha trabajado en títulos como Love Showdown, Felix the Cat, Barbie, y creó junto a Fernando Ruiz la serie de cómics Die Kitty Die.

David Yost, el primer Blue Ranger, estaba programado para asistir al Perú Comic Con 2025. | Fuente: @perucomiccon

¿Quién es Joseph Quinn?

Joseph Anthony Francis Quinn, nacido en Londres el 26 de enero de 1994, es un actor y modelo británico. Es ampliamente reconocido por interpretar a Eddie Munson en la cuarta temporada de la popular serie de Netflix, Stranger Things.

Quinn ganó notoriedad por sus destacadas actuaciones en las series Dickensian (2016), Game of Thrones (2017), Howards End (2017) y Catherine the Great (2019). También tuvo roles secundarios en Les Misérables (2018) y Strike (2020).

Su debut en el cine fue con Overlord en 2018, seguido por papeles en Make Up (2019), Hoard (2023) y A Quiet Place: Day One (2024). Su último protagónico fue en la secuela de Gladiador como el emperador Geta. Del mismo modo, interpretará a Johnny Storm en The Fantastic Four: First Steps, junto a Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Ebon Moss-Bachrach.

Perú Comic Con 2025 anuncia que Joseph Quinn canceló su visita al Perú.Fuente: Instagram (perucomiccon)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis