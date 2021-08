Eugenio Derbez recordó cuando Victoria Ruffo no lo dejaba ver a su hijo: “Es un dolor terrible” | Fuente: Instagram

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo han forjado una historia de duros enfrentamientos tras su separación, que incluso los llevaron a una disputa legal por la tenencia de su hijo José Eduardo, en ese entonces de tres años.

Sobre este tema habló el actor mexicano y de cómo se sintió al ser impedido por la madre de su hijo de ver el crecimiento del pequeño José Eduardo. Derbez brindó unas declaraciones en relación al caso del modelo Julián Gil quien actualmente está lidiando con el no ver a su menor hijo desde que nació.

"Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él. Los pleitos de los padres es una cosa y la relación con los hijos es otra y no deberían estar separados" , señaló Derbez.

"Me da mucho coraje que todavía le pregunten: Oye José Eduardo, qué sientes de esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo. Por qué no le preguntan: José Eduardo, qué sientes que tu mamá no te dejó ver a su papá; ese es mi coraje contra su mamá", agregó el actor mexicano.

Estas declaraciones las brindó al medio mexicano "Hoy Día" y comparó esa situación con la que hoy vive el actor y modelo Julián Gil tras separarse de Marjorie de Sousa.

José Eduardo no quiere reconciliar a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez ha sido testigo cercano del enfrentamiento entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, que a pesar de su separación mantuvieron un enfrentamiento abierto por los medios de comunicación durante varios años.

Sobre ello, el joven de 25 años, que también es actor, reveló en una entrevista con el programa “Hoy” no ha intentado ser el intermediario entre sus padres ya que con el paso de los años ha comprendido que no le interesa que ambos sean “mejores amigos”.

“Pues es que, ¿para qué?, tampoco me interesa que sean los mejores amigos del alma y su relación ya fue hace 25 años, pues ya pasó”, comentó José Eduardo Derbez en la entrevista.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.