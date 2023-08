Eva Amaral: Nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez

La cantante española Eva Amaral ha reivindicado la libertad de las mujeres y la desnudez de sus cuerpos con un gesto audaz: cantando a pecho descubierto, en el concierto que ofreció su grupo en el festival Sonorama Ribera.

La vocalista, mitad del renombrado dúo musical Amaral junto a Juan Aguirre, dejó al público atónito al destapar su pecho y declarar con fuerza: "Esto es por Rocío (Saiz), por Rigoberta (Bandini), por Zahara, por Miren, por Bebe. Por todas nosotras. Porque nadie puede arrebatarnos la dignidad de nuestra desnudez, la dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza".

El día de la revolución

En un emocionante momento, mientras se despojaba de un top de lentejuelas rojas, la intérprete de éxitos como Sin ti no soy nada, Te necesito y Días de verano, proclamó su determinación de no permitir que pasen por encima de la vida a la que anhela llegar, una vida en la que "no tema expresar lo que pienso".

Con el pecho al descubierto ante una audiencia de aproximadamente 35 mil personas, Eva Amaral alzó su voz a través de un megáfono y declaró: "Hoy es el día de la revolución", justo antes de iniciar la interpretación de Revolución, una de las canciones más icónicas de su cuarto álbum de estudio, Pájaros en la cabeza.

Solidaridad con Rocío Sáiz

Este acto de protesta se realizó en solidaridad con sus compañeras Zahara, Miren (Tulsa) y, sobre todo, Rocío Sáiz, quien enfrentó detención en Murcia por mostrar los pechos durante un concierto.

25 años de Amaral

Eva Amaral y Juan Aguirre celebran los 25 años desde el lanzamiento de su primer álbum titulado Amaral. Esta obra marcó el inicio de una exitosa trayectoria musical que ha perdurado un cuarto de siglo, con millones de discos vendidos.

Los artistas compartieron en redes sociales: "En ese momento no teníamos ni idea de lo que nos deparaba el futuro. Somos soñadores por naturaleza y tendemos a imaginar situaciones sorprendentes y lugares únicos. Sin embargo, ni en nuestros mejores sueños habríamos previsto todo lo que nos esperaba".