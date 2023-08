¡Confirmado! Pet Shop Boys se presentará en Lima el 7 de diciembre

La banda Pet Shop Boys llegará a Lima, Perú el próximo 7 de diciembre como parte del 'Road to Primavera', la primera experiencia del 'Primavera Sound' en el país. Esta vez, no será un festival, sino una serie de conciertos en Lima con cuatro fechas distintas entre los meses de noviembre y diciembre del presente año.

La ruta del 'Road to Primavera' dará inicio con el concierto que ofrecerá la banda británica The Cure en el Estadio Nacional de Lima el próximo 22 de noviembre. La agrupación liderada por Robert Smith se presentará junto a The Twilight Sad y Just Mustard.

Por su parte, Pet Shop Boys traerá a Perú su espectáculo de grandes éxitos DREAMWORLD al Multiespacio Costa 21 el próximo 7 de diciembre. Un repaso en vivo y por primera vez que incluye sus veintidós hits Top 10.

Pet Shop Boys, el dúo de synthpop británico, traerá al Perú sus grandes éxitos. | Fuente: Facebook (Pet Shop Boys)

Asimismo, Bad Gyal montará su propia fiesta en clave neocaribeña el 2 de diciembre también en el Multiespacio Costa 21 y, finalmente, Bad Religion hará gala de su cátedra punk el 8 de diciembre en el Multiespacio Costa 21 en la que será únicamente su tercera visita a la ciudad.

Como se sabe, el paso de “Road To Primavera” por este lado del continente, incluye las segundas ediciones en Buenos Aires (25 y 26 de noviembre) y São Paulo (2 y 3 de diciembre) también, el Primavera Day de Asunción (7 de diciembre) y el debut en Bogotá (9 y 10 de diciembre).

De esta manera, Perú se suma a la ruta con un impresionante cartel para los días 22 de noviembre, 2, 7 y 8 de diciembre. Esta secuencia de conciertos podría abrir una puerta a futuro del ya renombrado Primavera Sound.

The Cure dará concierto en Lima el 22 de noviembre

The Cure confirmó su concierto en el Perú el próximo 22 de noviembre en el Estadio Nacional, en Lima. El evento se realizará como parte de su gira en Latinoamérica ‘Shows of lost world’.

El concierto de The Cure en Lima marcará el inicio de su gira por Sudamérica, donde participará como headliner de los festivales Primavera Sound.

Los fanáticos peruanos tendrán la oportunidad de presenciar un show propio de la banda con sus canciones que han dejado huella en la historia del rock como: 'Boys Don’t Cry', 'Friday I’m in Love', 'Pictures of You', 'Just Like Heaven' y 'Close to Me', entre otros éxitos.