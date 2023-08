The Hives lanza nuevo álbum tras 11 años: "Queríamos un regreso energético"

La banda de rock sueca The Hives, mundialmente conocida por la canción Hate to say I told you so, regresa a la escena musical con su primer álbum de estudio en once años, titulado The death of Randy Fitzsimmons, y una extensa gira entre octubre y noviembre por varias ciudades de Estados Unidos, Reino Unido y América Latina. "Queríamos lograr un álbum súper energético para un regreso energético", contó.

En conversación con CNN, el guitarrista Niklas Almqvist comentó que este nuevo disco es "exactamente lo que los fanáticos de América Latina quieren".

"Queríamos lograr un álbum súper energético para un regreso energético… En términos de letras, el nuevo álbum es en gran parte The Hives, de nuevo. Aún cantamos sobre lo que usualmente cantamos, a veces sobre la muerte, a veces sobre ser estafado, a veces sobre ser un tonto, a veces sobre ser un imbécil, a veces sobre caer en un hoyo", explicó.



En cuanto a sonido, el disco tiene la participación de Patrick Berger, un reconocido productor que abarca múltiples géneros musicales, desde el punk hasta el pop. Además, Pelle Gunnerfeldt vuelve a trabajar con la banda. Él fue el productor de los proyectos anteriores: Barely legal, Veni vidi vicious, Tyrannosaurus hives y The black and white album.



No estamos oxidados

A pesar del largo período de descanso, Almqvist afirmó que la agrupación, una de las más influyentes en la escena escandinava, se encuentra en excelente forma. "Quizás sí estábamos... no debería decir oxidados. Creo que estamos en buena forma. Una vez que empezamos a tocar las canciones como The Hives, solo nos queda alcanzar la música como queremos hacerlo. Para este álbum, queríamos lograr un álbum súper energético, un regreso energético ya que tenemos un buen tiempo desde que sacamos uno".

Llegan a Latinoamérica

The Hives anunció una gira que recorrerá las principales ciudades de Latinoamérica. Posteriormente, el grupo continuará promocionando su álbum The Death of Randy Fitzsimmons en la región, para luego seguir en 2024 en Reino Unido.



Liderada por el vocalista Pelle Almqvist, The Hives fue formada en 1993 en Fagersta, una pequeña población al norte de Estocolmo. La agrupación sueca alcanzó la fama gracias a su segundo disco, el exitoso Veni Vidi Vicious (2000) y su canción más conocida Hate to say I told you so, que los llevó a ser considerados la punta de lanza del revival rock del nuevo milenio.