Clara Mcgregor, de 23 años, utilizó su cuenta de Instagram para revelar que fue violada. | Fuente: Instagram

Ser parte de Hollywood no es sinónimo de una vida fácil y eso lo saben los famosos y sus familiares. El caso de Ewan Mcgregor y su hija, Clara, es solo un ejemplo del drama que viven algunas celebrities. La joven modelo y actriz de 23 años ha escrito una reveladora carta en la que confiesa que fue abusada sexualmente, sufrió de una fuerte depresión y se sometió a un aborto.

La hija del protagonista de “El gran pez” ha elegido su cuenta de Instagram para escribir un extenso texto con el que espera poder ayudar a otros que han sufrido traumas similares. “Me he avergonzado tanto de algunos de mis problemas de salud mental que ni siquiera quería contarles a mis amigos: el año pasado me enfrenté a mi adicción, me puse sobria y me enfrenté a una depresión, tuve una relación abusiva, me hice un aborto, y la lista continúa”, escribió la también actriz.

La hija del famoso actor reveló que estuvo medicada con Lexapro y Xanax. | Fuente: Instagram

Clara vive en Nueva York y tiene tres hermanas menores. Quizás en busca de que ellas no sufran lo mismo que ella tuvo que pasar, ha utilizado la mencionada plataforma para confesar que también sufre de ansiedad desde que tenía solo cuatro años, un problema que le ha impedido llevar el tipo de vida que hubiese querido.

Otra de las luchas de la hija del actor de “Trainspotting” fue contra el abuso se sustancias, probablemente como resultadol episodio de abuso sexual que sufrió, producto del cual tuvo que someterse a un aborto.

“También luché con el abuso de sustancias, que me llevó a Xanax y hoy me enorgullece decir que he estado limpia y sobria desde 110 días”, contó y agregó que todo sucedió dentro de una relación tóxica y abusiva.

“Me avergonzaba el abuso que había dejado que me sucediera. Me culpé por los moretones, los ojos negros, las violaciones y por los ataques que un hombre me hizo", relatí sin revelar el nombre de su agresor. “Me estoy recuperando ahora y me siento tan amada y bendecida por el lugar donde estoy ahora”, escribió.

En la publicación, que hasta el momento cuenta con una decena de comentarios positivos en apoyo a la modelo, la modelo agradece el apoyo que recibió luego de sufrir estas traumáticas experiencias.

“Hablar sobre esto ha sido realmente difícil para mí. Espero que con este momento de honestidad pueda ayudar a los demás a sentirse un poco menor solos. El año pasado lidié con la adicción, logré estar sobria y enfrenté la depresión y ansiedad”, escribió la hija de Ewan Mcgregor, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre las polémicas revelaciones de su hija.