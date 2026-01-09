Kendall Jenner sobre su orientación sexual: "No me cierro a las experiencias de la vida"

La modelo de 30 años abordó las especulaciones sobre su vida, mencionando que ha leído algunos comentarios ofensivos.

“Hay un sector de Internet que piensa que soy lesbiana”, dijo Kendall Jenner en el podcast In Your Dreams, presentado por Owen Thiele, abordando el rumor sobre su orientación sexual que ha estado leyendo en redes sociales.

Si bien no le incomodaron estos comentarios, lo que sí le molestó a la modelo de 30 años fue las ofensas de los usuarios: “No es algo así como un gesto de bienvenida y decir: ‘Oye, si lo fueras, sí, únete’. No es amable. Es muy malintencionado. Es como: ‘¿Qué demonios estás haciendo?’”, contó.

Además, Kendall Jenner resaltó que no se identifica como gay y si así fuera, no tendría problema en decirlo abiertamente.

“Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, si no para la mayoría. Y no digo que sea fácil, pero sabiendo, y puedo hablar por mí misma, y conociéndome, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho. No digo que sea fácil. Solo digo que conociéndome y sabiendo cómo me gustaría vivir mi vida, lo haría. No tendría ningún problema en serlo”.



Para cerrar con el tema, la modelo de Victoria's Secret menciona que muchos piensan que en realidad lo está ocultando para no “dañar su imagen”, pero aseguró que no es así. Sin embargo, no se cierra a nuevas experiencias:

“En resumen, a día de hoy, no lo soy. No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida”.

A pesar de su reciente franqueza sobre su sexualidad, prefiere mantener su vida amorosa fuera del foco de atención.

Historial amoroso de Kendall Jenner

Harry Styles (2013)

Luego de que Taylor Swift y Harry Styles terminaran su romance, el cantante fue captado con Kendall en una cita. Si bien no confirmaron su relación, su cercanía se hacía evidente ya que pasaron Año Nuevo juntos. Además, fueron visto varias veces en salidas en 2016.

Jordan Clarkson (2016)

En marzo de 2016, la modelo y el jugador de la NBA, Jordan Clarkson, fueron captados juntos por primera vez. Ya habían sido fotografiados en varias fiestas, incluso en el cumpleaños 21 de Kendall; sin embargo, su romance terminó poco tiepmo después.

A$AP Rocky (2016)

Los rumores de un posible romance comenzaron en junio del mencionado año cuando estuvieron en París y en octubre, los grabaron entrando juntos a un hotel de Los Ángeles. En diciembre de 2017, Kendall fue a Coachella como invitada del rapero. Además, se reunieron en la Met Gala, pero depués de ese evento, ya no coincideron más.

Blake Griffin (2017)

En verano de 2017, Jenner y el jugador de la NBA Blake Griffin fueron vistos juntos por primera vez. Asistía a los partidos del deportista, sin embargo, en marzo de 2018, se distanciaron.

Ben Simmons (2018)

Otro de los jugadores de la NBA con los que fue vinculada, fue con Ben Simmons. En The Ellen DeGeneres Show confirmó su relación en febrero de 2019, pero ese mismo mes, terminaron.

David Booker (2020)

En abril de 2020, iniciaron los rumores de un romance con el basquetbolista David Booker y en febrero del año siguiente, Kendall hizo oficial su relación en su cuenta de Instagram. En junio de 2022, terminaron, pero meses después se reconciliaron. En noviembre, tras dos años de relación, el romance llegó a su fin para siempre.

Bad Bunny (2023)

En febrero de 2023, ambos fueron captados en una cita en un restaurante. Tras ello, comenzaron a salir más siguidos: conciertos, cenas, paseos a caballo, etc.

En el concierto de Drake se besaron y los paparazzi tomaron fotos donde se besaban. Sin embargo, en enero de 2024, decidieron tomar caminos por separado.