Chandler Bing, personaje de Matthew Perry, es el favorito de 'Friends', según ranking

Matthew Perry ha conmocionado al mundo del entretenimiento con su muerte ocurrida el último sábado 28 de octubre en su vivienda en Los Ángeles, California. El actor de 54 años fue encontrado sin signos vitales dentro de un jacuzzi de masajes por las autoridades policiales, quienes confirmaron su deceso causando una gran pena entre los fanáticos y las estrellas de Hollywood quienes se despidieron de Perry con sentidas palabras.

No obstante, pese a su fallecimiento, Matthew Perry sigue dando la noticia con su icónico personaje de Chandler Bing en ‘Friends’. Resulta que un ranking elaborado por Ranker, página especializada en publicar top de las programas y personajes más importante de la televisión, lo colocó en el primer lugar de una lista sobre los mejores personajes de la popular serie estadounidense.

En efecto, con 169 mil votos, Chandler Bing, personaje destacado por su humor sarcástico y diálogo irónico en ‘Friends’, encabezó la lista de Ranker, ubicándolo por encima de Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Rachel Green (Jennifer Aniston), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Ross Gellar (David Schwimmer) y Mónica Gellar (Courteney Cox).

Chandler Bing también fue considerado como el personaje televisivo más divertido de la historia. De acuerdo con otra encuesta de Ranker, el personaje de Matthew Perry solo fue superado por Michael Scott, interpretado por Steve Carell, en ‘The Office’. A esto se le suma otras listas del portal donde Chandler lidera ‘las parejas televisivas inesperadas que nadie predijo’ (con Mónica Gellar en ‘Friends’) así como ‘los mejores personajes televisivos de los años 90’.

Matthew Perry fue uno de los seis protagonistas de 'Friends' junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, y David Schwimmer. | Fuente: Warner Bros

Matthew Perry fue un actor que destacó por su influencia en los escenarios que le permitió tener un nombre en Hollywood en películas y series de la industria. No obstante, fue con su papel de Chandler Bing en ‘Friends’ que se hizo mundialmente conocido en las 10 temporadas de la serie, incluyendo una nominación a los Emmy en 2002.

Como Chandler Bing, Perry labora como gerente de adquisiciones en "análisis estadístico y reconfiguración de datos" para una empresa; no obstante, en el fondo no le gusta su trabajo. Entre las frases más recordadas de Bing en 'Friends' están: "No soy bueno dando consejos. ¿Puedo interesarte en un comentario sarcástico?" y "Hola, soy Chandler, hago bromas cuando me siento incómodo".

Protagonistas de 'Friends' se pronunciaron por muerte de Matthew Perry

Los protagonistas de ‘Friends’ rompieron su silencio y se pronunciaron por la muerte de Matthew Perry. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, y David Schwimmer lamentaron el deceso de su compañero y amigo afirmando que “están devastados” y que se tomaran un tiempo para procesar el mal momento.

"Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable”, se lee en un comunicado firmado que los actores enviaron a la revista People el último lunes.