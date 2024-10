Famosos de Puerto Rico repudian comentario ofensivo contra la isla lanzado en evento de campaña de Donald Trump

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El comediante Tony Hinchcliffe desató una ola de indignación en la comunidad puertorriqueña tras referirse a la isla como "una isla flotante de basura en medio del océano", durante un evento de campaña de Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York.

Hinchcliffe también hizo otros comentarios que fueron catalogados de racistas y despectivos; afirmó que a los latinos "les encanta hacer bebés", se burló de los palestinos llamándolos "lanzadores de piedras" y se refirió a los judíos como "tacaños".

Tras recibir fuertes críticas en redes sociales, el comediante intentó justificar sus palabras a través de redes sociales. "Esta gente no tiene sentido del humor", se excusó. "Me encanta Puerto Rico y las vacaciones allí. Me burlé de todos... mira el show completo", añadió.

En esa línea, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, expresó su rechazo y calificó las palabras del comediante de "inaceptables". Además, animó a la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos a "demostrar la fuerza de nuestro pueblo en las urnas y todos los días".

Famosos reaccionan por insultos a Puerto Rico

Varios artistas de origen puertorriqueño también manifestaron su indignación hacia las declaraciones de Tony Hinchcliffe. La mayoría coincidió en señalar la importancia de defender a la isla y su gente ante discursos que perpetúan estereotipos negativos.

Don Omar

"Es desgarrador escuchar el desprecio y las palabras racistas dirigidas hacia mi tierra y hacia los latinos. Trump ha dejado claro, una y otra vez, lo que piensa de nosotros, y la posibilidad de que él y su administración regresen al poder es realmente preocupante. Las palabras tienen peso, y como comunidad, no debemos tolerar un lenguaje que busque devaluarnos. Los latinos, dentro y fuera de nuestra tierra de origen, merecemos respeto y una representación justa".



"A solo una semana de las elecciones, hagamos que nuestra voz se escuche fuerte y clara. Por eso, apoyo a @kamalaharris. Confío en que ella representa el respeto y el cambio que nuestras comunidades necesitan, y creo que puede abrir un nuevo camino hacia adelante—uno que eleva, empodera y prioriza la dignidad para todos. Es hora de voltear la página. We are not going back".

Marc Anthony

"Estoy aquí para decirles que aunque algunos lo hayan olvidado… yo lo recuerdo. Recuerdo cómo era cuando Trump era presidente. Recuerdo lo que hizo y dijo sobre Puerto Rico… sobre nuestra gente. Trump bloqueó miles de millones en asistencia mientras miles morían. Yo recuerdo cuando necesitábamos agua limpia y electricidad, Trump les tiró toallas de papel y llamó a Puerto Rico 'sucio y pobre'".

Jennifer Lopez

La diva del pop, que cuenta con 250 millones de seguidores en las redes sociales, publicó varias diapositivas en su perfil de Instagram en el que reproduce algunos de los lemas de campaña de Kamala Harris sobre Puerto Rico. López reproduce además un video en el que la candidata asegura que "hay mucho en juego en esta elección para los votantes puertorriqueños y para Puerto Rico".

Bad Bunny

Bad Bunny homenajeó en un video las riquezas naturales y arquitectónicas de Puerto Rico y sus leyendas internacionales en los campos de la política, el deporte y la música, en una muestra de orgullo y resistencia que responde a los recientes insultos contra la isla.

El cantante puertorriqueño publicó el video en su cuenta de Instagram junto a la palabra 'garbage' (basura), en alusión a la frase del comediante Tony Hinchcliffe.

Ricky Martin

Ricky Martin publicó en sus historias de Instagram varios videos y frases criticando el mitin de Trump. Y en su perfil compartió el video de Sunny Hostin, periodista de Estados Unidos, reaccionando a este despropósito.

Luis Fonsi

"Aceptar o no estar de acuerdo está reservado para cosas como "No me gusta el café". No racismo, homofobia, sexismo. No, es una decencia común básica. No, los derechos humanos. No, el derecho a ser tratado con igualdad sin importar raza, religión, color, credo u orientación sexual. No tenemos una opinión diferente. Tenemos una diferencia en moralidad", dijo Luis Fonsi en sus historias.



Residente

El exintegrante de Calle 13 publicó en sus historias un video en el que se recuerda lo que hizo Trump tras los dos huracanes que asolaron la isla, que los dejó sin agua y sin luz casi un año. La solución de Trump fue lanzar papel higiénico.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis