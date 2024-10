Don Omar apoya a Kamala Harris: "Representa el respeto y el cambio que necesitan las comunidades"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Don Omar anunció su apoyo a Kamala Harris. A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, el popular ‘Rey del reguetón’ emitió un emotivo mensaje dirigido a sus más de 12 millones de seguidores para informar su decisión de respaldar a la candidata demócrata previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre.

“A solo una semana de las elecciones, hagamos que nuestra voz se escuche fuerte y clara. Por eso, apoyo a Kamala Harris. Confío en que ella representa el respeto y el cambio que nuestras comunidades necesitan, y creo que puede abrir un nuevo camino hacia adelante—uno que eleva, empodera y prioriza la dignidad para todos. Es hora de voltear la página”, expresó el cantante puertorriqueño en su pronunciamiento este martes.

En ese sentido, Don Omar también se refirió a Donald Trump. El artista de 46 años criticó al postulante republicano calificando de “desgarrador” su discurso en contra de sus compatriotas que viven en Norteamérica.

“Puerto Rico es mi tierra y mi identidad, y hoy más que nunca levanto la bandera de mi isla con orgullo. Es desgarrador escuchar el desprecio y las palabras racistas dirigidas hacia mi tierra y hacia los latinos. Donald Trump ha dejado claro, una y otra vez, lo que piensa de nosotros, y la posibilidad de que él y su administración regresen al poder es realmente preocupante”, sostuvo.

Seguidamente, el también rapero y compositor añadió: “Las palabras tienen peso, y como comunidad, no debemos tolerar un lenguaje que busque devaluarnos. Los latinos, dentro y fuera de nuestra tierra de origen, merecemos respeto y una representación justa”.

Sacha Baron Cohen se burló de Donald Trump y Kamala Harris

Hace unos días, Sacha Baron Cohen volvió a encarnar a sus icónicos personajes Borat y Ali G en el programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon.

El reconocido comediante británico volvió a ponerse el bigote de Borat e interpretó al irreverente personaje para burlarse de los candidatos Donald Trump y Kamala Harris, previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

“Oye, señor Trump, has sido condenado por 32 delitos graves, has robado documentos clasificados, te has ti**do a suficientes estrellas porno y nunca has pagado impuestos. ¡Respeto! Eres mi héroe”, dijo Baron Cohen en tono irónico burlándose del exmandatario norteamericano con su personaje del rapero Ali G.

Del mismo modo, también se refirió a Kamala Harris: “Tengo una pregunta para esa miel: ¿qué harás después? Eso es todo (…) Yo, yo, ¿qué puedo decirles a ambos? No importa lo que me pase, el próximo presidente (de Estados Unidos) no tendrás la piel blanca”.

¿Qué artistas anunciaron su apoyo público a Kamala Harris?

Taylor Swift anunció su apoyo a Kamala Harris. "Depositaré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz (…) porque ella lucha por aquellos derechos y causas que yo creo necesitan una guerrera que las defienda", publicó el ídolo pop en su cuenta de Instagram calificando a la actual vicepresidenta como una "líder talentosa".

Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell también anunciaron su respaldo a Harris para las elecciones presidenciales. “Votamos por Kamala Harris y Tim Walz porque están luchando para proteger nuestra libertad reproductiva, nuestro planeta y nuestra democracia”, expresó Billie Eilish en un video junto con Finneas.

La actriz Jennifer Lawrence también se unió a la lista de celebridades que apoya a Kamala Harrris y que está en contra de Trump. “El aborto está en la boleta electoral. Voy a votar por Kamala Harris porque creo que es una candidata increíble y sé qué hará todo lo posible para proteger los derechos reproductivos”, expresó la actriz ganadora del Oscar.

Otras celebridades que expresaron su respaldo a Harris fueron Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Meryl Streep, Chris Rock, Julia Roberts, Ben Stiller, entre otros.

