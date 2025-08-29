Karla Sofía Gascón recibirá premio a mejor actriz internacional en el Festival de Cine de Venecia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz española Karla Sofía Gascón será reconocida este sábado 30 de agosto con el Premio Kinéo a “mejor actriz internacional” en el marco de la 82° edición del Festival de Cine de Venecia, según anunciaron los organizadores.

Gascón participará en la rueda de prensa oficial de estos galardones, que se realizará en el Hotel Excelsior del Lido veneciano.

El Premio Kinéo, que celebra este año su vigésima tercera edición, es otorgado por la asociación italiana homónima como un reconocimiento “colateral” dentro de la Mostra. Fundada en 2002, la Asociación Cultural Kinéo busca dar protagonismo al público de las salas cinematográficas italianas y al mismo tiempo impulsar el cine nacional.

La intérprete recibirá la distinción tras la controversia generada por sus declaraciones en redes sociales durante la campaña de promoción de la película Emilia Pérez (2024), producción que también le valió una nominación al Oscar.

Además de Karla Sofía Gascón, entre los galardonados de esta edición figuran el actor turco Aras Aydın, premiado como mejor actor de una serie internacional, y la italiana Monica Guerritore, distinguida como mejor actriz de una serie nacional, entre otros reconocimientos.

Karla Sofía Gascón fue separada de eventos de Hollywood por polémicos tuits

Cabe recordar que, en febrero de este año, Karla Sofía Gascón fue separada de la temporada de premios de Hollywood, luego de que se revelaran publicaciones antiguas de su cuenta de X (antes Twitter) con contenido racista, xenófobo y con opiniones controvertidas sobre los musulmanes y por el caso George Floyd.

En un primer momento, Gascón tampoco iba a viajar a Los Ángeles para la gala de los Oscar con Emilia Pérez, película que tuvo hasta tres nominaciones por la Academia. Sin embargo, Netflix se encargó de llevar a la nominada a Mejor actriz al evento.

La actriz transgénero acudió a la gala de los Oscar 2025, pero sin desfilar por la alfombra roja. Semanas atrás, denunció ser víctima de una "campaña de odio" en su contra. Por su parte, Jacques Audiard, director del filme, se distanció de Gascón y calificó sus mensajes de "inexcusables" y "llenos de odio".