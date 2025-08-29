Emma Stone y el radical cambio de look para ‘Bugonia’, película que compite en el Festival de Venecia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Emma Stone sorprendió a sus seguidores después de que se estrenara el tráiler oficial de Bugonia, su nueva película dirigida por Yorgos Lanthimos.

Esta es la cuarta cinta en la que trabajan juntos y en el video, se ve que la actriz realizó un radical cambio de look ya que se rapó la cabeza completamente dejando atrás su cabello rojo.

Bugonia va más allá del lado extraterrestre, es una historia que refleja el mundo actual y reflexiona sobre lo poco que sabemos de los demás en una sociedad dominada por las redes sociales y en la que es difícil discernir lo que es real de lo que no lo es, según el director.

Con esta película, Lanthimos tratará de conseguir su segundo León de Oro en el Festival de Venecia, tras el recibido en 2023 por Poor Things (Pobres criaturas, en español), filme en el que también trabajó con Emma Stone, que se ha convertido en el rostro más habitual de su cine.

“Me encanta el material que Yorgos me propone, la historia y los compañeros. Todos los que estamos aquí hemos trabajado muchas veces con él (...) tienes esa sensación de que es un ambiente seguro que te permite explorar porque sabes que esta gente es tu familia, ya sé que se dice muchas veces, pero es así”, señaló Stone en la rueda de prensa de presentación del filme.

¿De qué trata Bugonia?

En Bugonia, que es un remake del filme surcoreano Save the green planet! (2003), de Jang Joon-Hwan, Emma Stone es una agresiva ejecutiva que es secuestrada por Teddy, un trabajador de su compañía -al que interpreta Jesse Plemons- que cree que es una extraterrestre, lo que deriva en una espiral de violencia.

Una película que partía de una idea ya existente y cuyo guion no escribió el director, que sin embargo se declaró seducido por una historia que es muy entretenida y a la vez tiene un impacto enorme y provoca mucha reflexión.

Por eso confió en que su película haga pensar a la gente en todo lo que pasa en el mundo actualmente.

emma stone in bugonia (2025) pic.twitter.com/OuBY9UdHNK — screencaps (@screenscaps) August 28, 2025

Emma Stone brilló en el Festival de Venecia

La actriz era una de las estrellas más esperadas de la Mostra de Venecia y no defraudó el último jueves en la alfombra roja, donde las lentejuelas plateadas de su vestido la hicieron brillar ante los fans y los cámaras.

Con el pelo corto y un original vestido con falda corta abullonada sobre una larga más ajustada, la actriz llegó acompañada por su esposo, el cómico Dave McCary. Los fans no cesaron de gritar su nombre hasta que se acercó a ellos para firmar autógrafos y hacerse fotos, brevemente porque la reclamaban para los posados oficiales, aunque luego regresó y dedicó más tiempo a sus seguidores.

Posó sola en la alfombra roja y acompañada por el resto del equipo de Bugonia, el filme de Yorgos Lanthimos que fue presentado en la competición de Cannes que ella protagoniza junto a Jesse Plemons y en el que también aparecen Alicia Silverston, Aidan Delvis y Stavros Halkias.

Plemons lucía un esmoquin clásico, Lanthimos un traje gris oscuro de chaqueta cruzada con camisa marrón de cuello mao y Silverston, un vaporoso vestido blanco de manga larga. A la proyección también asistieron Willem Dafoe, con una poblada barba y una enorme sonrisa, y Noomi Rapace, que presenta en Venecia el filme Mother, en el que interpreta a la madre Teresa de Calcuta.

