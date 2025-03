Filtran audios de Wanda Nara y Mauro Icardi: así estalló la noche de su último escándalo

Con los audios ahora en el dominio público, el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi toma un nuevo giro. Lo que parecía un reencuentro por sus hijas terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de su interminable guerra mediática.

El Wandagate sigue sumando capítulos y el más reciente explotó el pasado viernes, cuando Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un escándalo en la puerta del departamento de ella, cuando un reencuentro familiar terminó en gritos, llanto y hasta la intervención de la policía. Ahora, nuevos audios revelan lo que realmente se dijeron antes de que todo se saliera de control.

Ese día por la noche, Icardi había llegado a Buenos Aires para ver a sus hijas después de 60 días sin contacto. La idea era una jornada emotiva, pero la tensión se apoderó del momento cuando el futbolista discutió con las pequeñas, las empleadas de Nara y, finalmente, con las autoridades.

Las imágenes que se viralizaron mostraban a Icardi en plena pelea con Wanda en la entrada del edificio Chateau Libertador, mientras su hija menor lloraba y se negaba a irse con él. Entre la confusión, el personal de seguridad y la policía tuvieron que intervenir. Al final, Mauro se retiró del lugar sin sus hijas y el escándalo creció durante el fin de semana.

Los audios de Wanda Nara y Mauro Icardi

Horas antes de que las cámaras captaran el escándalo en la puerta del edificio de Wanda Nara, la discusión con Mauro Icardi ya había comenzado a calentarse a través de mensajes de voz. Ahora, con la filtración de estos audios, se conoce el tono real de la conversación entre Wanda y Mauro.

Mauro había llegado al encuentro de sus hijas y esperaba afuera en su auto, pero sus ellas no bajaban. Inquieto, tomó el teléfono y le pidió a su hija que bajara. Desde el otro lado, Wanda no tardó en responder con una exigencia que cambiaría el tono de la charla: "¿Podés subir a buscarlas?".

La respuesta de Icardi fue firme. No estaba dispuesto a entrar: "No, no puedo subir. Que bajen como las dejé antes de que subieran a dejar los perros". Sin embargo, el pedido no tuvo el efecto esperado. Isabella se negaba a salir del departamento y Wanda dejó que su exmarido lo supiera: "No quiere bajar, Mauro".

El futbolista, ya frustrado, no ocultó su molestia: "Tiene que bajar. Vos sos la madre, tenés que decirle que baje". Wanda, con tono desafiante, le recordó que fue él quien permitió que las niñas subieran en primer lugar. Pero Icardi no estaba dispuesto a aceptar la culpa: "Sí, las hice subir a dejar los perros, nada más. Si después bajaban, no había problema. En vez de eso, las secuestraste".

La conversación se volvía más tensa con cada palabra. Mauro, decidido a hacer valer su autoridad, lanzó una advertencia: "Ahora sube el encargado y, si no, llamo a la policía". Wanda intentó razonar con él, usando el estado emocional de su hija como argumento: "¿Podés subir vos? Está llorando".

Pero la respuesta de Mauro fue aún más cortante: "No puedo subir porque tengo una denuncia por violencia de género". Y con un tono de ironía, agregó la última estocada: "Soy violento, entonces no puedo subir a la casa por más que me autorices vos".

Mauro Icardi y la 'China' Suárez confirman su relación

En enero, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para anunciar su romance con la actriz argentina María Eugenia 'China' Suárez. A través de su cuenta de Instagram, el jugador del Galatasaray compartió imágenes junto a su nueva pareja.

"Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas. Quién sabe, son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pasa o cuántos caminos hay que recorrer, porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas. Hoy no necesito mas señales, sé que contigo estoy donde debo estar", escribió Mauro Icardi.

