Reimond Manco responde a Shirley Arica con un contundente mensaje tras sus confesiones en ‘El Valor de la Verdad’

El último domingo, Shirley Arica se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad y reveló episodios desconocidos de su vida. Entre sus confesiones, afirmó que el exfutbolista Reimond Manco le anuló un pasaje de avión porque ella no accedió a tener intimidad con él.

Durante la pregunta 14 del programa, la modelo relató detalles sobre el polémico ampay en el que fue vista junto a Manco en 2010. Según Arica, todo fue planeado con la intención de exponerlo ante las cámaras de un conocido programa de espectáculos.

"¿Te anuló un pasaje Reimond Manco porque no tuviste relaciones con él?", le preguntó Beto Ortiz. "Sí", respondió Arica. "En la habitación habían dos camas, la de nosotros y otra donde estaban sus primos. Ahí vino el conflicto. Fui a dormir a la sala. Él se enojó conmigo. Al día siguiente anuló el ticket".

Además, aseguró que su encuentro con Manco en Chiclayo fue premeditado: "Me engañó con otra chica. Pasó un año y me buscó, me invitó a un viaje a Chiclayo y fui para vengarme. Lo convencí, lo llevé al mall y ahí nos grabaron, pero él se dio cuenta de que lo había sembrado".

La respuesta de Reimond Manco

El exfutbolista no tardó en reaccionar. A través de una transmisión en vivo, dio su versión de los hechos: "Estaba con mis amigos cuando un amigo que estudió con ella me escribió y me dijo que Shirley había viajado a Chiclayo para un desfile, pero le cancelaron y no tenía dónde quedarse".

Sobre el ampay, relató: "Ella me dijo ‘quiero ir al centro comercial’. Luego me llamó una amiga suya y me advirtió: ‘te está sembrando’. Nos despedimos y le dije ‘eso no se hace’. Fuimos a mi casa, recogió sus cosas y se fue". Según el exfutbolista, desde entonces no volvió a tener contacto con Arica.

Las confesiones de Shirley Arica

La exchica reality desató polémica con sus declaraciones en El Valor de la Verdad, donde habló sobre su vida personal y su relación con varios futbolistas de la selección peruana, como Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula.

También contó que amenazó a Cueva con destrozar su auto, que dormía en la habitación de Jefferson Farfán, que sufrió por Diego Chávarri y que fue víctima de agresión por parte de Jean Deza. Además, reveló que tuvo un affaire con Nicola Porcella y que Christian Domínguez la besó.

