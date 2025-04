Fito Páez y su crítica al reguetón: "Es antiestético y misógino, es un género que no tiene historia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El músico argentino Fito Páez vuelve a acaparar la atención pública, no solo por el lanzamiento de su nuevo álbum Novela, también por sus contundentes declaraciones sobre el reggaetón. En una entrevista reciente con Rolling Stone en Español, el rosarino compartió una visión crítica sobre la juventud y las expresiones musicales que actualmente dominan la escena.

Su vigésimo octavo trabajo de estudio retoma una idea gestada en 1988: un disco conceptual que narra la historia de una joven pareja en un universo circense. El proyecto refleja una vez más la conexión de Páez con la tradición artística y espiritual que caracteriza su carrera, no obstante, lo que más ha generado repercusión en redes sociales ha sido su opinión sobre las nuevas generaciones y el reggaetón.

"Me preocupa el alto nivel de domesticación de la juventud, su tendencia al conservadurismo, la falta de audacia. Son casi viejos chotos. No se puede generalizar, claro, hay artistas interesantes aquí y allá, pero en líneas generales, ¿qué está pasando?", expresó, y añadió con énfasis: "Quiero ver jóvenes más eruditos, más locos, más arriesgados, más arrogantes, más espirituales, más esotéricos, más patafísicos. Extraño eso".

"El reguetón es una música misógina"

En la entrevista, cuando tocaron el tema del reguetón, Fito Páez fue tajante con su respuesta. "El reggaetón es antiestética. El reggaetón no tiene obra. No es un género que tenga ni historia… Al reggaetón lo desaparece Mozart, lo desaparece Bach, ni siquiera nosotros. Sobre todo, es una música misógina, atrasa la aguja. A las chicas progresistas les digo: 'No bailen reggaetón, boludas. Porque todo contra lo que vos estás peleando, está escrito ahí'".

Pero ahí no quedó todo, ya que comparó al género con un movimiento político: "El reggaetón es el nuevo fascismo. Cuanto menos inteligente, más bruto, menos acordes, menos melodía, más básico el ritmo… Bueno, se supone que es lo que funciona. Y si funciona así, el señor George Orwell no estaba tan equivocado. Iban a hacer un plan con el que iban a dominar a la gente con tres o cuatro elementos, y tenía razón".

Fito Páez regresa a Perú para ofrecer un concierto

Fito Páez confirmó su regreso al Perú con un concierto programado para el 9 de septiembre en Costa 21, San Miguel. La cita forma parte de su Gira Perú 2025 y marcará su retorno a la capital dos años después de su última presentación en el país.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el llamado Trovador del Rock Argentino promete un show inolvidable, donde hará vibrar a su público con los himnos que han marcado generaciones. Este concierto llega gracias a Radio Oxígeno. Las entradas están a la venta en Teleticket.