Los Mirlos en Coachella 2025: conoce qué días y horarios se presentarán los pioneros de la cumbia amazónica

El festival musical Coachella 2025 ya ha publicado los horarios oficiales de sus presentaciones y entre los artistas destacados figura Los Mirlos, agrupación peruana pionera de la cumbia amazónica, que marcará un hito al convertirse en el primer grupo peruano en presentarse en este emblemático evento internacional.

Los organizadores compartieron la programación en redes sociales y sitio web oficial, confirmando que Los Mirlos se presentarán el viernes 11 y 18 de abril en uno de los escenarios principales, compartiendo cartel con artistas internacionales de gran renombre.

La participación del grupo ha generado orgullo entre los peruanos, ya que su inclusión representa no solo un logro para la banda con más de 50 años de trayectoria, también una vitrina mundial para la cumbia psicodélica y los sonidos amazónicos del Perú.

Con temas icónicos como La danza de los mirlos, Eres mentirosa y Sonido amazónico, se espera que su presentación cautive tanto a público latino como internacional.

Coachella se llevará a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California, durante los fines de semana del 11 al 13 y del 18 al 20 de abril. La presencia de Los Mirlos en esta edición se considera un momento histórico para la música peruana en el exterior.

¿Cuándo y a qué hora se presentan Los Mirlos en Coachella 2025?

De acuerdo con el festival de Coachella, Los Mirlos tocarán en los siguientes horarios:

Viernes 11 de abril

Escenario Sonora: 7:30 p. m. a 8:10 p. m.

Viernes 18 de abril

Escenario Sonora: 7:30 p. m. a 8:10 p. m.

Los Mirlos, orgullosos de llevar la cumbia amazónica a Coachella 2025

En entrevista con RPP, Jorge Rodríguez Grández, cantante, director y fundador de Los Mirlos, expresó su entusiasmo por haber sido incluidos en el festival musical Coachella 2025, uno de los eventos más importantes a nivel mundial.

“Estamos todos felices y muy contentos de llevar nuestra cumbia amazónica y psicodélica a un mega evento de esa categoría y representar a nuestro querido Perú. Como siempre lo hago yo llevando mi bandera la roja y blanca”, declaró el músico líder de la agrupación.

En otro momento, resaltó que esta es la primera vez que Los Mirlos estarán tocando su música tropical al lado de reconocidos artistas internacionales, como Lady Gaga. “Tocar al lado de estos artistas será un motivo grande para hacer llegar nuestra cumbia amazónica psicodélica a ese público que está esperando a Los Mirlos. Generalmente es un público extranjero que va a compartir con nosotros en los festivales”, sostuvo.

Los Mirlos lucirá un vesturio especial en Coachella 2025

A pocos días del esperado debut de Los Mirlos en el Festival Coachella 2025, la marca Adidas anunció una colaboración especial con la legendaria agrupación peruana de cumbia amazónica. La revelación se hizo inicialmente a través de un video teaser en redes sociales, donde se mostraban prendas inspiradas en el característico estilo del grupo.

La colección fue presentada oficialmente el jueves 3 de abril en una conferencia de prensa, donde la marca dio a conocer los detalles de las piezas que vestirán los músicos en el escenario. La línea incluye una camisa personalizada, diseñada por Eloisa, esposa de Jorge Rodríguez, fundador de Los Mirlos. La prenda lleva estampado el número 73 en la espalda, en referencia al año 1973, fecha de formación del grupo.

Además, el conjunto se complementa con un pantalón verde de la línea adidas Originals y unas zapatillas del modelo Superstar, con detalles que remiten a la estética selvática y sonora que caracteriza a Los Mirlos. El diseño y producción del uniforme estuvo a cargo del colectivo Zombieland Perú, en un proyecto que ha sido celebrado por fans a nivel internacional no solo por su propuesta visual, también por su valor cultural, musical y social.

Andrea Cáceres, conductora de Mucha Moda, estuvo presente en la presentación oficial del vestuario que Los Mirlos lucirán en Coachella 2025.Fuente: RPP/Andrea Cáceres

Fuente: RPP/Andrea Cáceres

¿Cómo llegó la invitación a Coachella 2025?

La sorpresa por ser invitados a uno de los festivales más importantes del mundo fue enorme, según relató Rodríguez a RPP. Aunque la banda ya cuenta con experiencia en más de 40 festivales internacionales, Coachella marca un antes y un después en su carrera. "Estamos abriendo caminos, llevando la música tropical del Perú al mundo", afirmó emocionado.

Rodríguez reveló que la conexión con el festival llegó gracias a su hijo menor, Javier. "Coachella se comunicó con mi hijo por las redes sociales. Ellos nos ubicaron. Vieron la calidad de Los Mirlos", explicó. Al principio, el músico no dimensionó la magnitud del evento: "Yo no conocía el festival. Cuando mi hijo me habló de Coachella, no le di importancia porque no sé mucho de festivales. Me dijo que era uno de los más grandes del mundo y que querían tener a Los Mirlos".

Ahora, con la certeza de estar en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, Rodríguez lo describe como "lo máximo" que les ha ocurrido en más de 50 años de trayectoria. "Es como llegar a la cima", expresó. "Mi hijo está conectado con empresarios de Estados Unidos y le dicen: 'Estiren a Los Mirlos por diferentes lugares'. Esa es la propuesta".

¿Qué otras estrellas participarán en Coachella 2025?

El evento musical Coachella 2025 contará con varios artistas internacionales. En el primer grupo se destacan: Missy Elliott, Benson Boone, LISA, FKA Twigs, GloRilla, Tyla y Artemas. En el segundo cartel figuran: Charli XCX, Clairo, ENHYPEN, Jimmy Eat World, T-Pain.

Mientras tanto en el tercer grupo están: Megan Thee Stallion, Zedd, JENNIE de BLACKPINK, Beabadoobee, Ty Dolla $ign, Rema, y Shaboozey. En el caso de los artistas latinos figuran: The Marias, Ca7Riel & Paco Amoroso, Anitta, Ivan Cornejo, Gustavo Dudamel, Rawayana y Junior H.

