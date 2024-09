Frankie Beverly, fundador de Maze y leyenda del soul y R&B, falleció a los 77 años

La voz detrás de éxitos como Happy Feelin's y While I'm Alone falleció por causas desconocidas el martes. Le sobreviven su hijo Anthony, quien fue baterista en las giras de Maze, y su exesposa, Heather Beverly.

Frankie Beverly, la voz detrás de la banda de funk y soul Maze y éxitos como Before I Let Go, falleció a los 77 años. La familia del cantante, compositor y productor confirmó la noticia en redes sociales y pidió: "Ámense unos a otros, como él lo habría querido para todos nosotros". La causa de su muerte no ha sido detallada.

"Lamentar la pérdida de un ser querido es una experiencia profundamente personal y emocional", expresó la familia Beverly. "Durante este tiempo, mientras navegamos por sentimientos de dolor, reflexión y recuerdo, pedimos amablemente privacidad y comprensión, permitiéndonos el espacio para llorar a nuestra manera".

El comunicado continuó: "Este es un período de sanación, y apreciamos su respeto por nuestra necesidad de soledad mientras honramos la memoria de nuestro amado Howard Stanley Beverly, conocido en el mundo como Frankie Beverly". La familia también recordó que Beverly "vivió por su música, su familia y sus amigos".

¿Quién fue Frankie Beverly?

Cantante, compositor y productor. Frankie Beverly, nacido el 6 de diciembre de 1946 en Filadelfia, fue una figura icónica en el mundo del funk y el soul. Comenzó su carrera musical en la secundaria, formando los Blenders y luego grabando con los Butlers. Tras mudarse a la costa oeste, su grupo cambió de nombre a Raw Soul y finalmente a Maze, con quienes lanzó nueve álbumes de oro.

Entre 1977 y 1993, Beverly y Maze produjeron numerosos éxitos, incluidos Golden Time of Day, We Are One, Happy Feelin’s, Southern Girl y el célebre Before I Let Go. Este último fue versionado por Mary J. Blige y Beyoncé en Coachella 2018.

Maze logró dos álbumes número 1 en Billboard: Can't Stop the Love (1985) y Silky Soul (1989). También colocaron nueve sencillos entre los más escuchados, incluyendo Back in Stride (1985) y Can't Get Over You (1989).

En febrero, Beverly anunció el cierre de su carrera de cinco décadas con la gira I Wanna Thank You Farewell Tour junto a Maze, que comenzó en marzo en el State Farm Arena.

