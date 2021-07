Frida Sofía revela que Alejandra Guzmán la tuvo para no sentirse sola. | Fuente: Composición

Nuevamente, Frida Sofía acaparó las portadas de los medios mexicanos luego de revelar que Alejandra Guzmán, su madre, no le dedicó de corazón el tema “Yo te esperaba”. En una reciente entrevista, la artista confesó que la rockera solo la tuvo porque “quería compañía” y dio a luz “para no estar sola”.

“Ella dio una entrevista hace mucho tiempo donde dijo ‘es que me siento muy sola, necesito compañía’, y dice que por eso me tuvo”, contó la también modelo a People.

Ante estas declaraciones, Alejandra Guzmán decidió hacer oídos sordos a lo que dice Frida Sofía:

“Yo he decidido estar en paz conmigo misma y dejarle las cosas con las que no puedo a Dios, y salir adelante y salir a cantar con todas las ganas que tengo, hacer una catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma con todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón”, comentó a un medio mexicano.

¿No lo escribió Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán y Frida Sofía vuelven a hacer noticia. La hija de la cantante no para de hacer revelaciones sobre su madre.

La modelo aseguró al programa "Primer impacto" que la popular Reina de Corazones no es la autora de “Yo te esperaba”, canción que en 1992 Alejandra Guzmán le dedicó cuando estaba embarazada de ella.

"No, ella no escribió 'Yo te esperaba'. [La escribió] alguien más", disparó Frida Sofía.

En otro momento, la modelo negó tener trastorno límite de personalidad como lo afirmó su madre hace unas semanas en una entrevista en la que además Alejandra Guzmán sostuvo que su hija “necesita amor propio”, “pedir ayuda” y “una terapia importante”.

“Mi propia madre diciendo cosas que, en primera, ni quiero tocar el tema, pero trastorno límite de personalidad no soy. Que esté un profesional para que nos diga qué somos las dos y ya después hablamos”, respondió Frida Sofía.

