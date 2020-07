Frida Sofía y Christian Estrada siguen dando de qué hablar luego de su ruptura amorosa. | Fuente: Composición

Frida Sofía no se guardó nada y habló sobre su expareja, Christian Estrada, quien es participante de “Guerreros 2020”. La cantante se refirió a él como “cobarde y vividor” luego de que se tejieran rumores sobre una posible relación de él con María Fernanda Quiroz, integrante del reality show mexicano.

En una entrevista para la revista TvNotas, la hija de Alejandra Guzmán comentó que Estrada no tenía por qué hablar de ella, sobre el aborto que tuvo ni contar detalles de su romance en su conversación con Laura Bozzo.

“Me da coraje que siga hablando, pobre cobarde, y qué flojera. Se ve que no tiene otro tema para que le pregunten. ... Habla y sufre diciendo que aborté a su hijo, que también era mío; imagínate si ese bebé hubiera nacido, ¿con qué lo mantendría?, con el sueldo que le pueden dar ahora en este programa de Televisa, que apenas le ha de dar para vivir”, aseguró la cantante.

Además, agregó que espera que esté disfrutando sus “cinco minutos de fama” en “Guerreros 2020” porque todo se acabará cuando las personas dejen de hablar de él y se refieran como el “ex de Frida Sofía”.

Después de que Christian Estrada sea vinculado con María Fernanda Quiroz, la hija de Alejandra Guzmán le dio un mensaje a ella y a las mujeres que esperan tener una relación con él: “Tengan mucho cuidado con este vividor, que lo único que hace es colgarse de las mujeres. Qué bueno que consiguió este reality, si es lo que le hace sentir bien”.

Por otro lado, cuestionó la supuesta carrera de modelaje de Estrada: “Que muestre las fotos de los supuestos trabajos que ha hecho... que muestre sus campañas de publicidad...Es un muerto de hambre que hace lo que sea por dinero. Me han llegado rumores de que hasta se ha metido con hombres, y qué asco... me han escrito varias personas, pero a mí ya no me interesa, más bien que lo chequen estas chicas”.

A pesar de que solo tuvieron un romance de cinco meses durante el 2018, Frida Sofía y Estrada han estado en la mira desde hace más de un año.