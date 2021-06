"Friends": 'Gunther' es diagnosticado de cáncer de próstata en etapa avanzada. | Fuente: NBC

¿Recuerdan a Gunther de “Friends”? Este entrañable personaje fue interpretado por el actor James Michael Tyler. A pesar de que apareció poco en la serie, su papel marcó a más de uno ya que fue bastante gracioso.

Sin embargo, no todo es de color de rosa para el artista ya que este lunes 21 de junio, anunció que está luchando contra el cáncer de próstata en etapa cuatro. Michel, de 59 años, contó que este mal fue diagnosticado en el 2018 y se ha ramificado a los huesos y columna vertebral y, a consecuencia de ello, tiene paralizada la parte inferior del cuerpo.

“Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado”, contó para la NBC. A pesar de que James Michael Tyler estuvo en tratamiento, no ha mejorado.

“Funcionó de maravilla durante aproximadamente un año. Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal... Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no sentía ningún síntoma. Y fue muy fácil de regular”, agregó.

La razón por la que no participó en “Friends”

Por otro lado, Gunther de “Friends” recalcó que el cáncer de próstata está en etapa avanzada, más conocido como metástasis: "He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está en la etapa 4, así que eventualmente, me atrapará”, dijo.

Ahora tiene un tratamiento de quimioterapia mucho más agresivo. Ese fue el motivo por el que participó en la reunión de “Friends” por videollamada. “No quería arruinarles el momento viéndome así”, aseguró el actor.

“Quería ser parte e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, ‘ah, y, por cierto, Gunther tiene cáncer’”, detalló James Michael Tyler ante las cámaras.

