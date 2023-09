Gael García Bernal: Ser actor me permitió explorar esa cualidad transgénero que todos tenemos

El actor mexicano Gael García Bernal, conocido por su versatilidad y compromiso en el cine, rompe moldes en su más reciente proyecto, Cassandro de Amazon Studios. En una entrevista para GQ México, el aclamado artista habla sobre su carrera, la película y su visión única sobre la identidad y la actuación: "Interpreto a personajes para descubrir quién soy”.

Desde su aparición en Amores perros hasta su rol en Mozart in the jungle, García Bernal ha cosechado éxitos. Su último filme, Cassandro, dirigido por Roger Ross Williams, lo lleva a explorar un personaje único, el primer luchador profesional mexicano abiertamente gay. “Comencé a pensar que como mexicano, algún día tenía que hacer una película de lucha libre”.

Para Gael, la actuación es la oportunidad de "interpretar a un personaje diferente para ser yo mismo". Su carrera ha sido una mezcla de proyectos de arte independiente y grandes producciones de Hollywood. Su nuevo proyecto lo mete en la piel de Saúl Armendáriz, quien desafió las normas de la lucha libre mexicana al ser un exótico, un personaje amanerado en un deporte tradicionalmente masculino.

¿Qué dise Gael sobre su sexualidad?

Gael García Bernal también comparte sus pensamientos sobre su identidad sexual, destacando que nunca permitió que la sociedad le impusiera una definición de sí mismo. “Yo no inventé el término hetero”, dice. “Me gustan las mujeres. Pero al mismo tiempo, ser actor me permitió explorar esa cualidad transgénero que todos tenemos en cierto modo. Me dio la libertad de hacerlo. Y si no fuera actor, [de todas formas] habría actuado como un deporte, como un hobby, para explorar eso”.

El actor mexicano también destaca que nunca permitió que nadie le impusiera una definición de sí mismo, o cómo debía vivir su heterosexualidad. “Por fortuna, nunca he permitido que la sociedad, la familia o lo que sea me impongan la definición de hetero. Esto es lo que soy. Si me obligaran a hacerlo, no lo aceptaría. No lo haría jamás”.

El actor mexicano Gael García Bernal interpreta al primer luchador mexicano profesional abiertamente homosexualFuente: Amazon Studios

Próximos proyectos en Hollywood

Gael García Bernal se encuentra viviendo en Nashville para filmar Holland, Michigan, un thriller hitchcockiano protagonizado por Nicole Kidman y Matthew Macfadyen, famoso por interpretar a Tom en la serie Succession. “Me alegra poder trabajar más en producciones del tipo de Hollywood. Por algún motivo, forman parte de un carnaval que me permite seguir adelante”, confiesa.



Asimismo, revela algunos nombres que admira: Jim Carrey, Jeff Bridges, Morgan Freeman, Charlotte Gainsbourg y Monica Bellucci. También Tom Cruise. “Tom es único. Lo que hace es wow, ¡impresionante! Como quitarse la camisa en una alberca, la forma en que se la quita, ¡nadie se quita así una camisa!”.

¿Cuándo se estrena Cassandro?

La película Cassandro, basada en la vida de Saúl Armendáriz, el primer deportista profesional de lucha libre abiertamente homosexual e ícono de la comunidad LGBTQ+, se estrena el 22 de septiembre, a través de Amazon Prime Video.

Este nuevo filme, distribuida por Amazon Studio y dirigido por Roger Ross Williams, cuenta con el protagónico del actor mexicano Gael García Bernal quien dará vida a Cassandro desde sus inicios en la lucha libre hasta lograr el campeonato mundial de peso ligero de la Asociación Universal de Lucha Libre en 1992. También actúa Bad Bunny, quien hará el papel de Felipe, un joven importante en la vida amorosa de Cassandro.