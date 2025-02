Hija de Gene Hackman asegura que su padre no tenía problemas de salud antes de morir

En una reciente entrevista, Leslie Anne Hackman también mencionó que no había tenido contacto con su padre en los últimos meses, sin embargo, aclaró que su relación era buena.

Gene Hackman murió a los 95 años en circunstancias que aún se investigan. Según su hija, Leslie Anne Hackman, el actor no presentaba problemas de salud antes de su muerte. En declaraciones a Daily Mail, precisó que "no había ninguna indicación de que hubiera algún problema" y que su padre no se había sometido a ninguna cirugía importante recientemente.

A pesar de su avanzada edad, el dos veces ganador del Oscar mantenía un estilo de vida activo, practicando pilates y yoga varias veces a la semana. Su esposa, Betsy Arakawa, quien también fue encontrada sin vida en la vivienda que compartían, estaba al pendiente de la salud del actor, asegurándose de que siguiera una dieta estricta.

Hija de Leslie Hackman sospecha que su padre pudo haber muerto por inhalación de gases tóxicos

Leslie Hackman también mencionó que no había tenido contacto con su padre en los últimos meses, sin embargo, aclaró que su relación era buena. "Éramos cercanos. No había hablado con ellos durante un par de meses, pero todo era normal y estaba todo bien", dijo.



La hija del actor sospecha que tanto su padre como su madrastra podrían haber fallecido debido a la inhalación de gases tóxicos por una posible fuga de monóxido de carbono. Esta teoría coincide con la de su hermana, Elizabeth Hackman. Sin embargo, el departamento de Bomberos inspeccionó el lugar y no encontró evidencias de una fuga o intoxicación por este gas.

Por último, Leslie anunció que viajará a la residencia de su padre en Nuevo México una vez que las autoridades reúnan más información sobre lo sucedido.

Detective califica la muerte de Gene Hackman y su esposa como "sospechosa"



La muerte del actor Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, ha sido considerada como "sospechosa", de acuerdo con una declaración de orden de registro a la que tuvo acceso TMZ.

El documento, firmado por el detective Roy Arndt de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe, en Nuevo México, dice que ambos fueron encontradros en diferentes habitaciones de su casa.

Ardnt señala en el escrito que la naturaleza de las circunstancias eran "suficientemente sospechosas como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas".

Las autoridades encontraron al dos veces ganador al Oscar una habitación con unos lentes de sol a su lado, mientras que Arakawa fue encontrada en el suelo de un baño y que había pastillas esparcidas en el lugar.



