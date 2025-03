Gene Hackman murió por una enfermedad cardiovascular días después de su esposa Betsy Arakawa, según la autopsia

El actor falleció por complicaciones cardiovasculares y alzhéimer, mientras que su esposa murió de hantavirus; ambos de causas naturales, según las investigaciones.

La noticia conmocionó al mundo del entretenimiento: Gene Hackman, ícono del cine, fue hallado sin vida en su residencia de Santa Fe, apenas una semana después de que su esposa, Betsy Arakawa, perdiera la vida. La jefa médica forense, Heather Jarrell, explicó en una conferencia que el actor padecía una enfermedad cardiovascular agravada por un "alzhéimer avanzado", factores que resultaron fatales.

El hallazgo de ambos cuerpos, ocurrido el 26 de febrero, se dio tras el aviso de un trabajador de mantenimiento que notó la puerta de su domicilio entreabierta. Según informes que recoge Variety, Arakawa fue vista el 11 de febrero realizando diligencias, como visitar un mercado y una farmacia. Ese mismo día, alrededor de las 5:15 p. m., la pareja fue vista por última vez en automóvil.

¿Cómo murieron Gene Hackman y Betsy Arakawa?

Jarrell detalló que Hackman sufría de hipertensión, enfermedad cardiovascular aterosclerótica y "mostraba evidencias de alzhéimer avanzado", factores que culminaron en su colapso. Por su parte, Arakawa falleció a causa del hantavirus, un virus extremadamente raro transmitido por roedores. Hackman dio negativo en la prueba para este virus.

El marcapasos de Hackman registró actividad cardíaca el 17 de febrero y detectó un ritmo anormal al día siguiente, lo que sugiere que pudo haber colapsado en esa fecha. Las autopsias descartaron intoxicación por monóxido de carbono, y ambas muertes se han clasificado, de manera oficial, como naturales.

Además, se encontró un perro sin vida dentro de un armario cercano al cuerpo de Arakawa, mientras que otros dos deambulaban por la propiedad en buen estado. También se detectaron signos de presencia de roedores en algunos edificios de la residencia.

Gene Hackman dio vida a Lex Luthor en 'Superman' (1978) y sus secuelas de 1980 y 1987.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Quién fue Gene Hackman?

El impacto de Gene Hackman en el cine es innegable, más allá de las circunstancias de su fallecimiento. Con casi 50 años de trayectoria, el actor dejó su huella en películas icónicas como The French Connection (1971) y Unforgiven (1992), que le valieron los premios Oscar a Mejor actor y Mejor actor de reparto, respectivamente.

También fue nominado al Oscar por otros tres papeles memorables: el de Buck Barrow en Bonnie and Clyde (1967), el de un profesor universitario en I Never Sang for My Father (1970) y el de un agente del FBI en Mississippi Burning (1988). Además, alcanzó gran popularidad entre el público al interpretar a Lex Luthor en tres de las películas de la saga entre 1978 y 1987.

Tras la noticia de su muerte, el director Francis Ford Coppola, quien dirigió a Hackman en The Conversation (1974), expresó en redes: "La pérdida de un gran artista, siempre motivo de luto y celebración: un gran actor, inspirador y magnífico en su trabajo y complejidad. Lloro su pérdida, y celebro su existencia y contribución".

