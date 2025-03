Revelan detalles sobre el estilo de vida de Gene Hackman y su esposa semanas antes de ser hallados sin vida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, llevaron una vida sin problemas en un entorno tranquilo y privado. Por ello, su repentina muerte dejó conmocionados a sus familiares y amigos, quienes compartieron con CNN algunos detalles del estilo de vida de la pareja.

Daniel y Barbara Lenihan, amigos de la pareja, revelaron a la cadena estadounidense que Hackman y Arakawa habían optado por residir en una zona apartada, en una casa construida sobre 12 acres (aproximadamente 4,8 hectáreas) en las montañas cercanas a Santa Fe, en Nuevo México (EE.UU.).

"Eran muy reservados, y ciertamente lo respetamos", comentó Barbara, agregando que ambos evitaban el uso de teléfonos celulares y preferían comunicarse por correo electrónico. "Estaban realmente solos, que era la forma cómo querían vivir".

Así empezó su amistad con Gene Hackman y Betsy Arakawa

La historia de su amistad con los Lenihan comenzó hace más de 30 años, cuando Hackman y Arakawa llegaron a Santa Fe y entraron en una tienda de buceo. Allí, el actor descubrió un dibujo del acorazado USS Arizona en Pearl Harbor, elaborado por Daniel, un arqueólogo submarino.

Motivado por su interés en la ilustración, Hackman quiso conocerlo, lo que llevó a un almuerzo entre las dos parejas y el inicio de una relación cercana. "A partir de ahí fue historia", recordó Barbara.

Arakawa y Barbara fundaron juntas Pandora's, una tienda de decoración y muebles para el hogar en Santa Fe, especializada en telas de distintas partes del mundo y el trabajo de artesanos locales. El negocio surgió cuando Hackman regresó de una filmación en Europa en 2001 y trajo consigo "hermosas almohadas de lino", según relató Barbara.

¿Cuándo fue la última vez que vieron a Gene Hackman y Betsy Arakawa?

La última vez que Barbara vio a Arakawa fue hace tres semanas en Pandora's. Sin embargo, dijo que la pareja no solía visitar la ciudad con frecuencia. "Estaban muy aislados, y cuando miras las fotos de su casa en el bosque, no era inusual no tener noticias de ellos", comentó.

"No salía mucho. Betsy era una esposa maravillosa. Eran muy cercanos, y ella lo cuidaba con esmero", agregó Barbara. "Comían muy bien. (Hackman) se sometió a un triple bypass alrededor de los 60 años, y desde entonces había estado en buen estado de salud".

Hasta hace un año, Hackman aún montaba bicicleta y Arakawa lo motivaba a practicar yoga y otras actividades físicas para mantenerse en forma. Daniel, quien coescribió tres libros con Hackman, lo describió como un "hombre interesante, divertido y muy inteligente".

"Estamos muy sorprendidos y no tenemos idea de lo que pasó, pero nunca hubo problemas entre ellos", expresó Barbara. "Nuestro hijo dijo que tal vez nunca haya visto una pareja tan compatible".

Investigaciones sobre la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa siguen en curso

Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte de Gene Hackman, Betsy Arakawa y su perro, cuyos cuerpos fueron hallados en habitaciones separadas de su residencia en Santa Fe.

La Oficina del Sheriff del lugar informó que junto a Arakawa se encontraron pastillas esparcidas, lo que llevó a calificar la escena como "suficientemente sospechosa" para iniciar una investigación exhaustiva. Hasta el momento las causas de la muerte no han sido determinadas.

Hackman, de 95 años, dejó una amplia filmografía en la industria cinematográfica con interpretaciones en películas como The French Connection, Hoosiers, Unforgiven y The Firm. Por su parte, Arakawa, quien era tres décadas menor que él, destacó como pianista.

