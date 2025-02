Viña 2025: Myriam Hernández recibe la Gaviota de Platino tras una deslumbrante presentación [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Myriam Hernández deslumbró en el escenario de la Quinta Vergara en Viña del Mar 2025. | Fuente: Instagram (elfestivaldevina)

La Quinta Vergara se rinde, una vez más, ante Myriam Hernández. La icónica cantante chilena deslumbró en su presentación durante el segundo día de competencia del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025 realizado este lunes.

A ritmo de orquesta y con un rimbombante grupo de coristas, Myriam Hernández hizo vibrar al público con su tema El hombre que yo amo, el cual trajo consigo el recuerdo de su reciente separación con Jorge Saint-Jean tras más de 30 años de matrimonio.

Seguidamente, la referente de baladas románticas en Latinoamérica no dudó en presentar su clásico repertorio de los noventa con las canciones: Te pareces tanto a él, Eres, Mío, He vuelto por ti, Deseo, Tonto, y No te he robado nada.

Los gritos, aplausos y llantos del público se escuchaban en el recinto de Valparaíso donde Myrian Hernández demostró que sigue vigente a pesar del tiempo.

"Soñaba con este momento, 23 años pasaron y de 35 años cuando me paré por primera vez. Ustedes hicieron realidad ese sueño de esa niña de 4 años, solo quiero darles las gracias infinitas. A Dios, a ustedes, a todos", exclamó la chilena de 57 años mostrándose claramente emocionada.

Myriam Hernández recibió la Gaviota de Platino, la primera que se entrega a una mujer en Viña del Mar.Fuente: Instagram (myriamhernandez_oficial)

Myriam Hernández recibió la Gaviota de Plata y la Gaviota de Platino

Myriam Hernández es conocida en Chile como 'La reina de Viña'. La cantante siempre es reconocida y ovacionada por su público cada vez que está en su tierra natal.

Con un vestido negro largo y elegante, la artista inició la primera parte de su presentación para luego cambiarse de prendas y poner una falda corta para su movido tema Leña y fuego. Al terminar su canción, los presentadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda le entregaron a Hernández la ansiada Gaviota de Plata.

Eso no es todo. Para concluir su presentación, Myriam Hernández quiso dar a su público todos sus temas conocidos entre los cuales estuvieron: Un hombre secreto, Invencible, Se me fue (con el pianista chileno Valentín Trujillo), La fuerza del amor, Peligroso amor, Herida, y Huele a peligro.

Por último, Viña del Mar le entregó a Myriam Hernández la Gaviota de Platino, la máxima distinción del famosos festival musical siendo la primera mujer en recibir dicha distinción que antes fue entregada a Luis Miguel, Juan Gabriel, Lucho Gatica y la agrupación Jaivas.

