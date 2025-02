Viña 2025: George Harris se pronuncia tras los abucheos y su tensa presentación en el festival

El comediante venezolano vivió una noche tensa en Viña 2025: tras abucheos, dejó el escenario dos veces y enfrentó al público. "Si quieren que me vaya, me voy", dijo. Ahora, en redes, pide disculpas y promete un reencuentro.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El domingo, el Festival de Viña del Mar 2025 comenzó con una mezcla de emociones. Mientras el concierto de Marc Anthony arrancaba entre aplausos, la jornada sufrió un traspié, más tarde, cuando el comediante venezolano George Harris tuvo que abandonar en dos ocasiones el escenario, abrumado por los silbidos del impaciente "monstruo" de la Quinta Vergara.

► No te pierdas: Viña 2025: George Harris enfrenta abucheos, detiene su show y se retira sin Gaviota [VIDEO]

“Ojalá que tengan la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto (...) Si quieren que me vaya, yo no tengo problemas... Yo no quiero insistir en esto, qué lástima que ganen los malos siempre“, comentó un molesto Harris en reacción a la hostilidad del público.

Al terminar su fallida presentación en el Viña 2025, el humorista se limitó a escribir en sus redes: “Se hizo lo que se pudo”. Sin embargo, horas después, publicó un mensaje más extenso en el que pidió disculpas a las personas que habían asistido para verlo y no pudieron disfrutar del espectáculo: "Pronto hacemos un live y conversamos. Por el momento, lo mejor es no actuar en caliente".

El comediante dejó el escenario dos veces tras la reacción del público y terminó su show sin recibir Gaviotas.Fuente: EFE

Las disculpas de George Harris

En una publicación con imágenes suyas en la Quinta Vergara, Harris compartió sus impresiones tras la tensa presentación. "Como pueden imaginar, he pasado un día bajo. Ya a un paso de regresar a mi casa, loco por volver y bajarle volumen a tanto ruido mediático", escribió.

Luego agregó: "Me acerco por aquí para pedir disculpas a las miles de personas que fueron al Festival de Viña del Mar para disfrutar de un buen show de comedia, aunque me fue imposible ejecutarlo. Quienes estuvieron en el espectáculo saben de lo que me refiero".

A pesar de la polémica, el comediante aseguró que su intención no es "crear división ni más controversia", sino agradecer a quienes lo apoyaron. "Pase lo que pase, lo cortés no quita lo valiente. Hicimos un trabajo de meses para poder estar ahí", expresó, destacando el esfuerzo detrás de su presentación.

"Para mí, lo más importante es agradecer a los asistentes que sí fueron a ver el show. A mis amigos chilenos (que son muchos y no generalizo por unos pocos) y a mis hermanos venezolanos. Muchachos, les prometo que nos reencontraremos en otros escenarios, de eso no me cabe duda", concluyó.

¿Qué pasó con George Harris en Viña 2025?

Tensión e incomodidad marcaron la presentación de George Harris en el Viña 2025. El comediante venezolano, el primero de su país en subirse al escenario de la Quinta Vergara, vivió una accidentada rutina que terminó abruptamente tras suspender su show en dos ocasiones y enfrentarse al público.

"Buenas noches, Viña. Qué maravilla, qué emoción tan grande. Gracias de corazón por tenerme aquí. Este es un sueño hecho realidad", expresó Harris al iniciar su presentación. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció cuando los silbidos de los presentes comenzaron a tomar fuerza.

Molesto por la respuesta del público, el comediante reaccionó: "No puedo creer que la gente compre una entrada para pitar toda la noche. Se van a quedar sordos". Intentó continuar con su rutina, pero los abucheos no cesaron. "¿Van a estar toda la noche silbando? No entiendo qué les hice", agregó.

Los gritos de "¡Que se vaya!" comenzaron a escucharse con más fuerza. George Harris, visiblemente incómodo, respondió: "Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si quieren que me vaya, me voy". Tras tomar un poco de agua y ver que la situación no mejoraba, abandonó el escenario por primera vez.

Minutos después, regresó, pero nada había cambiado. "Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto", exclamó, provocando más rechazo del público chileno. Finalmente, tras un intento de cerrar su participación con un segmento musical, se retiró entre pifias y sin recibir ninguna Gaviota.

Los animadores de Viña 2025 intentaron calmar al público y apoyar a Harris, pero no lograron evitar su abrupta salida.Fuente: EFE

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis