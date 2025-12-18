"Es lo mínimo que podía ofrecerme": Georgina Rodríguez habla del anillo de compromiso que recibió de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, habló acerca de la propuesta de matrimonio que recibió del futbolista, quien le entregó un anillo de diamantes de gran tamaño tras casi diez años de relación.

La noticia llegó ocho años después de su primera aparición pública como pareja en los premios The Best FIFA Football Awards, celebrados en Zúrich en enero de 2017.

En una entrevista con Elle España, Rodríguez comentó que la propuesta la tomó por sorpresa. Durante la conversación mencionó que el anillo de compromiso fue "lo mínimo que podía ofrecer" después de tantos años juntos. El futbolista tiene 40 años y la modelo, 31.

"Es precioso", dijo Rodríguez al referirse al accesorio. "Es lo mínimo que podía ofrecerme después de 10 años de espera", añadió.

La modelo también explicó que no esperaba la propuesta en ese momento. Según relató, necesitó tiempo para asimilar el tamaño de la piedra. "La verdad es que, cuando me propuso matrimonio, era lo último que tenía en mente. Me tomó mucho tiempo asimilar la enorme piedra que me dio. Estaba tan impactada que lo dejé en mi habitación y no lo vi hasta el día siguiente", contó.

¿Cuánto costó el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le entregó a Georgina Rodríguez?

El primera imagen del anillo, que incluye un diamante de corte ovalado, alcanzó en Instagram cerca de 19 millones de 'me gusta'. De acuerdo con expertos en joyería, la piedra podría pesar hasta 37 quilates y tendría un valor estimado de hasta 5 millones de dólares.

En noviembre, Cristiano Ronaldo habló sobre este detalle durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan. En esa conversación, explicó que el regalo respondía a un deseo de su prometida. "Ella me pidió un anillo porque era uno de sus sueños tener una buena piedra", señaló. "Yo trabajo duro, trabajo duro, y finalmente encontré lo que a ella le gusta", acotó.

El futbolista también relató cómo y cuándo ocurrió la pedida de mano."Era como la 1 de la madrugada y mis hijas estaban en la cama durmiendo, Alana y Eva. Y uno de mis amigos me dio el anillo para dárselo a Gio (Georgina)", recordó.

Ronaldo indicó que, poco después, sus hijas se despertaron y lo animaron a dar el siguiente paso. "Mis dos hijas llegaron y me dijeron: 'Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo'. Y yo dije: 'Este es el momento adecuado'", explicó.

¿Cómo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Al referirse a los preparativos del matrimonio, Georgina Rodríguez señaló que planean una ceremonia íntima. Según precisó, será "una boda pequeña, al 100 %, sin duda".

La pareja comparte cinco hijos; los gemelos Eva María y Mateo, de 8 años; Alana, de 8; Bella, de 3; y Cristiano Jr., de 15 años, hijo del futbolista de una relación anterior.

En abril de 2022, Ronaldo y Rodríguez informaron sobre la muerte de Ángel, el hermano gemelo recién nacido de Bella.