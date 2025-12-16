Accidente en Porsche acaba con la vida de influencer brasileña: la conductora, su amiga, intentó huir del lugar

Aline Cristina Dalmolin, una influencer brasileña que compartía contenido sobre desarrollo empresarial, murió a los 41 años durante la madrugada del lunes 15 de diciembre, luego de sufrir un grave accidente automovilístico en Balneário Camboriú, una ciudad ubicada en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil.

De acuerdo con información de la Policía, el vehículo Porsche en el que se desplazaba la joven se estrelló contra un poste de electricidad. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la creadora de contenido inconsciente y con lesiones de gravedad entre los restos del automóvil.

Según reportes de g1 y CNN Brasil, la influencer presentaba "un traumatismo craneoencefálico severo y la amputación de uno de sus brazos". Pese a la rápida intervención de los paramédicos, Dalmolin murió mientras era trasladada a un hospital local.

La conductora del automóvil fue identificada como Gisele Forneroli, de 57 años. Según el informe policial, tras el impacto abandonó el lugar del accidente y se dirigió hacia la ribera del río Camboriú, donde posteriormente fue localizada por las autoridades.

Conductora dio positivo en prueba de alcoholemia

Durante la intevención, la policía indicó que Forneroli mostraba "signos evidentes de intoxicación, dificultad para caminar, habla incoherente, desorientación y olor a alcohol". Una prueba de alcoholemia confirmó niveles que constituyen una infracción de tránsito, según el mismo reporte.

La conductora fue trasladada primero a un centro de salud y luego a una comisaría, donde se le abrió una investigación. Posteriormente, fue acusada de homicidio culposo por conducir bajo los efectos del alcohol y liberada tras pagar una fianza de 30 mil reales brasileños, equivalente a más de 5 mil dólares.

Tras confirmarse el fallecimiento de la influencer, la empresa CELD Esportes, para la cual se desempeñó, informó que suspenderá sus actividades por tres días en señal de luto. El velorio fue programado para el miércoles 17 de diciembre, según se informó a través de sus redes sociales.



¿Quién era la influencer brasiñela Aline Cristina Dalmolin?

Aline Cristina Dalmolin contaba con más de 6 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que difundía contenidos relacionados con liderazgo, mentorías y entrenamientos empresariales. En su perfil indica que tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector.

En redes sociales, Aline también se presentaba como conferencista empresarial y responsable de CELD Esportes, un complejo deportivo con espacios y canchas para actividades físicas, eventos y recreación.

Utilizaba internet para compartir contenidos sobre su rutina y, principalmente, sobre liderazgo empresarial, estrategia y posicionamiento de marca.

La última publicación de Aline en Instagram fue una historia compartida horas antes del accidente, en la que publicó las frases: "Cuidarme es el mayor acto de amor" y "La libertad no es algo que yo niegue".