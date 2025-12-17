Cámaras captan el arresto de Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres en Los Ángeles [VIDEO]

El arresto de Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, fue captado por varias cámaras de seguridad de una gasolinera en Los Ángeles, en las que se muestra que no opuso resistencia.

Las imágenes, obtenidas por NBC y publicadas este miércoles, muestran a Nick, de 32 años, siendo interceptado por cuatro vehículos policiales en la noche del domingo, mientras cruzaba una calle cerca de la Universidad del Sur de California (USC), a unos 24 kilómetros de la casa de sus padres.

El video muestra cómo el hijo de la pareja, vestido con una chaqueta deportiva negra y verde, una gorra y una mochila roja, pone las manos en alto sin oponer resistencia.

La estrella de Rob Reiner en el Paseo de la Fama de Hollywood con flores y una corona, en Los Ángeles, California, EE. UU. (15 de diciembre de 2025).Fuente: EFE

Momentos previos a la captura de Nick Reiner

Nick Reiner también fue captado en cámara momentos antes del arresto deambulando por la tienda de conveniencia de la gasolinera, con su mochila al hombro y una bebida embotellada en la mano.

El hijo de Rob Reiner ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona, y una acusación más por haber usado él mismo un arma letal, en este caso un cuchillo.

Las imágenes fueron dadas a conocer este miércoles cuando Reiner se presentó por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición desde el crimen.

Durante su breve comparecencia, aceptó renunciar a su derecho de lectura de cargos rápida y se ordenó su detención sin derecho a fianza. Su próxima audiencia fue programada para el 7 de enero.

Nick había discutido con Rob Reiner

Nick Reiner había estado varias veces en proceso de rehabilitación y vivió en la calle debido a sus adicciones, según reconoció en varias entrevistas.

Amigos de la familia declararon al periódico Los Angeles Times que Reiner y su hijo Nick discutieron el sábado por la noche en una fiesta en casa de Conan O'Brien y que muchas personas notaron que el hijo del cineasta se comportaba de forma extraña en la fiesta.

Una fuente con conocimiento de la investigación confirmó al rotativo angelino que no había indicios de que se hubiera forzado la entrada a la vivienda.

Dos fuentes familiarizadas con el incidente dijeron a CBS News que la pareja presentaba múltiples puñaladas. Una hija de los Reiner había encontrado los cuerpos.

