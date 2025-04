Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su relación, según medios internacionales

Según prensa española, el exfutbolista y la joven catalana habrían puesto fin a su romance tras tres años juntos, en medio de rumores de crisis y distanciamiento.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Todo tiene su final. Después de tres años de intensa relación, Clara Chía y Gerard Piqué han decidido terminar su romance. Así lo reveló la periodista Adriana Dorronsoro este jueves 24 de abril, durante su intervención en el programa español Vamos a Ver de Telecinco, conducido por Joaquín Prat.

De acuerdo con Dorronsoro, la pareja ha estado en crisis durante estos últimos meses, más aún cuando el exfutbolista fue visto con una misteriosa mujer en Miami. En las imágenes difundidas por Telemundo, se observaba a Piqué sentado en un establecimiento junto a una joven pelirroja.

En ese momento, nadie logró identificar a la acompañante con la que él se mostraba tranquilo. “No sé si esa chica será la causa o no, pero lo cierto es que los rumores han sido constantes. Desde el entorno más cercano a la pareja me lo confirman: Gerard Piqué y Clara Chía han terminado su relación. Estaban juntos oficialmente desde agosto de 2022 y ya no lo están”, reveló la periodista.

La ruptura de la polémica pareja llega justo en los viajes de Piqué a la ciudad norteamericana ya que llegó a un acuerdo cordial con Shakira para el cuidado de sus hijos mientras la colombiana está de gira.

Según este programa Pike y Clara Chia han roto 💣 pic.twitter.com/9LYgPwsAHc — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) April 24, 2025

Piqué dijo haber encontrado el amor con Clara Chía

A fines de 2024 y tras dejar atrás el escándalo mediático por la separación con su exesposa Shakira, Gerard Piqué se animó a dar opiniones en público sobre la conexión con Clara Chía, a quien señala como su "verdadero amor”.



En medio de las transmisiones que realiza junto con Ibai Llanos por la Kings League, una liga de fútbol no tradicional, el deportista salió al frente de los ataques en broma del resto de presidentes de los clubes.

De manera tajante, Piqué señaló que “ha encontrado el amor” luego de señalar que el resto de los participantes “siempre lo ataca con indirectas”.

La unión del jugador con su joven novia fue polémica. Fue acusado de serle infiel a Shakira con esta joven trabajadora del área de relaciones públicas de su empresa Kosmos, lo que generó una separación mediática, incluso con canciones de por medio.