"Estoy cansada, nadie me protege": Gisele Bündchen rompe en llanto tras ser acosada por los paparazzi

En un incidente ocurrido el último miércoles en Florida, la policía detuvo a Gisele Bündchen mientras conducía su Mercedes. Imágenes difundidas por medios estadounidenses muestran a la modelo visiblemente nerviosa, expresando su preocupación por ser perseguida por los fotógrafos. "Nadie me protege. Solo quiero vivir mi vida”, se le escucha decir.



La detención ha generado interés al revelar un momento de vulnerabilidad de Bündchen, conocida por su carrera en las pasarelas y por ser la exesposa del icónico jugador de la NFL Tom Brady. Según los informes, la modelo brasileña, vistiendo una camiseta blanca sin mangas y una gorra del mismo color, se mostró visiblemente afectada cuando el oficial de policía se acercó a su vehículo.



Imágenes más detalladas de la cámara corporal del oficial, difundidas por TMZ, revelaron lo sucedido: él devolvió los documentos a Bündchen y le informó que recibiría una notificación de advertencia. Esto indica que no se le emitió una citación por la presunta infracción de tráfico, cuya naturaleza no se especificó claramente en los informes.

"Solo quiero vivir mi vida"

Bündchen expresó su agradecimiento al oficial, explicando entre lágrimas su intento de evitar a un paparazzi que, según ella, la estaba siguiendo. “Estoy tan cansada. Me persiguen por todas partes. No puedo hacer nada. Solo quiero vivir mi vida”, dijo a la autoridad. Y agregó: "Él me acecha... Y hay más. Mira a ese tipo".



El policía respondió: “Entiendo quién es usted. No puedo hacer nada al respecto. Presente un informe en Miami Beach, porque está viniendo de Miami Beach”. Luego, Gisele expresó más su frustración: “Tengo a estos hombres siguiéndome, nada me protege”. “No puedo impedirles hacer su trabajo, que es tomar fotografías”, respondió el oficial en las imágenes.



Gisele Bündchen, de 43 años, madre de dos hijos, ha sido fotografiada en varias ocasiones en compañía de su entrenador personal y nuevo novio, el brasileño Joaquim Valente. Reside cerca de donde vive su exesposo Tom Brady, en Indian Creek Village, conocido como el Búnker de los Billonarios.

